Dopingverdacht im Schwimmsport:Die neue Chinesische Mauer

Von Johannes Aumüller, Sebastian Winter, Paris

Es herrscht mal wieder ausgelassene Stimmung in der Défense-Arena, im gleichnamigen Geschäftsviertel von Paris. Die olympischen Schwimmwettkämpfe finden hier statt: Die Stiefbrüder der australischen Goldgewinnerin Kaylee McKeown sind an diesem Abend verkleidet, als wären sie im Karneval, das französische Publikum schreit seinen Liebling Léon Marchand ohrenbetäubend laut nach vorne. Und dann gibt es in der Nähe des Beckenrandes auch ein paar Menschen, die auf einmal ganz still werden.