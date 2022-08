Interview von Claudio Catuogno und Philipp Selldorf, Frankfurt

Die Bundesliga geht in ihre 60. Saison - und Donata Hopfen, 46, in ihre erste als deren Chefin. Jedenfalls ist die Spielzeit, die an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sat1) mit der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München beginnt, die erste, die Hopfen vollständig verantworten wird als Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Deutschen Fußball Liga (DFL). Zum Jahreswechsel hat sie den Job vom langjährigen Liga-Manager Christian Seifert übernommen. Ihr Auftrag, jedenfalls wenn es nach vielen der 36 Erst- und Zweitligaklubs geht, die die DFL bilden: Möglichst viel Geld reinholen, um mit dem milliardenschweren Investorenfußball in England und Spanien mitzuhalten - und zugleich doch bitte alles so schön Fan-nah und traditionell lassen wie früher. Doch um den Stillstand zu verwalten, das macht Hopfen beim Interview in der Frankfurter DFL-Zentrale klar, ist sie nicht angetreten. Dass sie ihre gesamte bisherige Karriere im Digitalgeschäft verbracht hat, zeigt, wohin die Reise geht. Ein Gespräch über die Quadratur des Kreises, eine Saison ohne Haaland und Lewandowski, Drohnen am Elfmeterpunkt - und über die Frage, was der Liga im Winter bevorsteht, wenn Strom und Gas knapp werden. Spiele ohne Flutlicht und Rasenheizung?