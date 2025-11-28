Nach drei Fehlversuchen war der Wettbewerb für Laurel Hubbard früh beendet, doch ihr Auftritt im Frauengewichtheben bei den Sommerspielen 2021 in Tokio war trotzdem eine Zäsur in der olympischen Geschichte. Laurel Hubbard aus Auckland/Neuseeland, Jahrgang 1978 und seit 2012 in ihrer Heimat als Frau gemeldet, war die erste trans Sportlerin, die an Olympischen Spielen teilnahm. Ihre Unterstützer priesen den „historischen Moment“, manche Rivalin empörte sich über den „schlechten Scherz“.
MeinungStartrecht bei Olympischen Spielen:In der Transgender-Frage hat Trump einfach recht
Kommentar von Johannes Aumüller
Lesezeit: 2 Min.
Das Thema ist kompliziert und sensibel, am Ende ist die Haltung des US-Präsidenten in diesem Fall aber richtig: Trans Sportler sollten bei Frauenwettbewerben von Olympischen Spielen nicht starten dürfen.
Olympisches Boxturnier:XY ungelöst
Die Diskussion um das Geschlecht und den Olympiasieg zweier Boxerinnen hat die Sommerspiele überschattet. Das IOC raunt von einer russischen Verschwörung. Tatsächlich offenbart eine Rekonstruktion des Falles eine sportpolitische Posse. In der Hauptrolle: das IOC selbst.
