Nach drei Fehlversuchen war der Wettbewerb für Laurel Hubbard früh beendet, doch ihr Auftritt im Frauengewichtheben bei den Sommerspielen 2021 in Tokio war trotzdem eine Zäsur in der olympischen Geschichte. Laurel Hubbard aus Auckland/Neuseeland, Jahrgang 1978 und seit 2012 in ihrer Heimat als Frau gemeldet, war die erste trans Sportlerin, die an Olympischen Spielen teilnahm. Ihre Unterstützer priesen den „historischen Moment“, manche Rivalin empörte sich über den „schlechten Scherz“.