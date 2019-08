Dominik Köpfer erreicht das Achtelfinale der US Open - und trifft dort auf Daniil Medwedew, der offenbar beschlossen hat, sich mit New York anzulegen.

Dominik Köpfer lacht, als er die Frage nach seiner Mütze hört: "Nein, das ist keine Absicht, dass die so schräg sitzt." Er trägt dieses weiße Ding während der Ballwechsel so, wie es der kleine Junge Shorty in Indiana Jones und der Tempel des Todes oder Donald Ducks Neffen Tick, Trick und Track tun. Zwischen den Ballwechseln wandert diese Kopfbedeckung je nach Resultat des vorangegangenen Punktes oder Spielstand: bei Sorge nach hinten, in schwierigen Momenten nimmt Köpfer sie ab - und wenn er sich wohlfühlt, dann berührt er sie nicht mal. "Ich habe das auf Bilder schon gesehen, das liegt vielleicht daran, dass ich die immer mit der rechten Hand hin- und herschiebe."

Gegen Nikoloz Basiliaschwili (Georgien, Nummer 19 der Weltrangliste) am Freitagabend waren zahlreiche Positionen zu bestaunen, die Partie auf dem Grandstand war kein spielerischer Leckerbissen, vielmehr knallten die beiden die Bälle so lange übers Netz, bis einer der beiden das Spielgerät unerreichbar in der Ecke oder in der achten Sitzreihe der Tribüne versteckte. Köpfer, 25, spielte wie schon in den Runden zuvor furchtlos und aggressiv, emotional und doch nicht nervös; wirklich beeindruckend war, wie er mit Rückschlägen und Rückstanden umging - nämlich gar nicht. "Ich habe keine Nerven gezeigt", sagte er danach über diese Partie, die er mit 6:3, 7:6 (5), 4:6, 6:1 gewann.

Köpfer ist der erste deutsche Qualifikant seit Benjamin Becker im Jahr 2006, der bei den US Open das Achtelfinale erreicht hat. Becker hat damals die ruhmreiche Karriere von Andre Agassi beendet, jedoch eine Runde später gegen Andy Roddick verloren. Köpfer hat bei den US Open bereits 280.000 Dollar eingenommen, sein Karriere-Preisgeld betrug bislang: 332.732 Dollar. Er rückt in der Weltrangliste mindestens bis auf Platz 84 und muss sich erst einmal nicht mehr für Grand-Slam-Turniere qualifizieren: "Das nimmt den Druck. Es ist als junger Spieler schwierig, zu kleinen Turnieren zu fliegen und jeden Monat den Trainer zu bezahlen."

"Mein Kalender dürfte nun komplett anders aussehen"

Das Leben von Köpfer dürfte sich drastisch ändern, er ist nun ein Tennisprofi, der sich erst einmal keine Sorgen mehr machen muss, wie er zum nächsten Turnier kommt: "Es war mein Traum als Kind, in den Top 100 der Welt zu stehen, das habe ich jetzt geschafft. Mein Kalender dürfte nun komplett anders aussehen, ich muss mir das aber nach den US Open erst einmal ansehen." Eigentlich wollte er am Wochenende am Challenger-Turnier in New Haven teilnehmen, nun spielt er im Achtelfinale der US Open gegen Daniil Medwedew.

Der Russe ist in jeder Hinsicht eine der spannendsten Figuren dieses Turniers. Er hat sich bei den US Open offenbar vorgenommen, sich nicht nur mit seinen Gegnern anzulegen ("Meine Strategie ist es, meine Kontrahenten leiden zu lassen"), sondern auch mit den Einwohnern der wundersamen Stadt New York. Während der Partie gegen Feliciano López (7:6, 4:6, 7:6, 6:4) blaffte er erst einen Balljungen an (und die sind für die New Yorker, was Kühe für Hindus sind), dann warf er nach einer Verwarnung seinen Schläger und zeigte den Leuten beim Kratzen am Kopf den Mittelfinger. Das wurde danach auf der Videoleinwand gezeigt. Es waren am Ende nur noch etwa 2000 Leute im Louis Armstrong Stadium, doch die lärmten vor lauter Abneigung, dass es wahrscheinlich gar in Medwedews Heimatstadt Moskau zu hören war.

Medwedew tat so, als würde er die Pfiffe und Buhrufe genießen

Medwedew tat danach, was viele Sportler tun, wenn sie ausgepfiffen oder belästigt werden - auch Novak Djokovic hatte am Freitag gesagt, dass der Typ, der ihn beim Training beschimpft hatte, letztlich das Gegenteil erreichte und Djokovic nur noch mehr motivierte. "Ich will, dass ihr, wenn Ihr heute ins Bett geht, an eine Sache denkt", sagte Medwedew und tat so, als würde er die Pfiffe und Buhrufe genießen: "Ich will, dass Ihr wisst, dass ich nur wegen Euch gewonnen habe."

"Never forget", sagen die New Yorker, wenn sie versichern wollen, dass sie über das kollektive Gedächtnis von Millionen Elefanten verfügen. Sie werden laut sein am Sonntag, und es werden dann nicht nur ein paar Tausend Zuschauer im Louis Armstrong Stadium sein. Es ist Labour Day Weekend, die Arena dürfte knallvoll sein - und die Leute dürften diesen jungen Typen aus Deutschland anfeuern, der seine Partien bislang auch deshalb gewonnen hat, weil er diese Energie in den Stadien, die Emotionen der New Yorker, all den Lärm aufgesaugt und für sich genutzt hat.