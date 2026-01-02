Man erreicht Cene Prevc, den Bruder des Skisprung-Giganten Domen Prevc, in Slowenien am Telefon. Der 29-Jährige musste wieder zurück, er betreibt mit seiner Frau eine Konditorei, außerdem beginnt seine Tournee als Stand-up-Comedian der Gruppe Janezi am Montag. Die Gruppe ist sehr erfolgreich, sie führt Prevc durchs ganze Land. Konditor, Comedian: Es ist erstaunlich, wohin Cene, den Olympiazweiten mit dem slowenischen Team von Peking, das Leben geführt hat, seit er 2023 zurückgetreten ist vom Skisprungsport. Und wer weiß, vielleicht wird Domen nach seinem Rücktritt auch Teil der Gruppe?