Man erreicht Cene Prevc, den Bruder des Skisprung-Giganten Domen Prevc, in Slowenien am Telefon. Der 29-Jährige musste wieder zurück, er betreibt mit seiner Frau eine Konditorei, außerdem beginnt seine Tournee als Stand-up-Comedian der Gruppe Janezi am Montag. Die Gruppe ist sehr erfolgreich, sie führt Prevc durchs ganze Land. Konditor, Comedian: Es ist erstaunlich, wohin Cene, den Olympiazweiten mit dem slowenischen Team von Peking, das Leben geführt hat, seit er 2023 zurückgetreten ist vom Skisprungsport. Und wer weiß, vielleicht wird Domen nach seinem Rücktritt auch Teil der Gruppe?

Cene Prevc sagt jedenfalls: „Ich war immer sehr neugierig, wollte andere Dinge ausprobieren, schon während meiner Karriere. Ich war einfach zufrieden mit dem, was ich erreicht hatte.“ Und Domen? „Er ist nicht zufrieden, möchte immer besser werden, jeden Tag.“

So weit, zufrieden zu sein, ist Domen Prevc bisher nicht. Denn er macht sich gerade auf, zum ersten Mal die Vierschanzentournee zu gewinnen, 35 Punkte Vorsprung hat er auf seinen ärgsten Rivalen, den Österreicher Jan Hörl. Er hat das Auftaktspringen in Oberstdorf gewonnen, auch das Neujahrsspringen in Garmisch und könnte nach Sven Hannawald (2002), Kamil Stoch (2018) und Ryoyu Kobayashi (2019) der vierte Skispringer werden, der alle vier Springen bei einer Tournee gewinnt. Niemand zweifelt daran. Denn er lässt die anderen gerade wie Schulbuben aussehen, mit seinen wilden, weiten Flügen.

Doch wer ist dieser stille, 1,74 Meter kleine, federleichte Mann, der so sanft vom Schanzentisch in die Luft hinübergleitet wie kein anderer? Der den Körper und den Kopf so sehr nach vorn lehnt und dabei trotzdem noch die Ski im perfekten Winkel anstellen kann? Er ist Teil einer Skisprung-Familie, einer Dynastie, die einem Hollywood-Drehbuch entstammen könnte.

Domen Prevc wuchs in dem kleinen Dorf Dolenja Vas in der Nähe von Kranj auf, der mit rund 55 000 Einwohnern viertgrößten Stadt Sloweniens. Er ist der Mittlere, das dritte von fünf Kindern des Möbelhausbesitzers und Sprungrichters Bozidar Prevc und seiner Frau Julijana, einer Bibliothekarin. Die Eltern waren beide berufstätig, die Kinder verbrachten daher viel Zeit miteinander. Der Älteste, Peter, 33, fand dann bald den Weg zum Skispringen. Er nahm seine jüngeren Geschwister oft mit zum Training an die Schanze, wurde Vierschanzentournee-Sieger, Gesamtweltcup-Sieger, Skiflug-Weltmeister, all das binnen ein paar Monaten im Jahr 2016. Der zweitälteste, Cene, 29, eiferte ihm nach, gewann zusammen mit Peter 2022 Olympia-Silber im Team. Domen, 26, wollte so werden wie sie, natürlich wollte er das.

Geschwister vor dem Absprung (von links): Domen, Nika, Cene und Peter im Wohnzimmer auf der heimischen Couch. (Foto: Gorazd Kavcic)

Und dann gibt es noch die beiden Schwestern. Nika, 20, die viertälteste, sah den Erfolg ihrer Brüder, begleitete sie – und ist mittlerweile die beste Skispringerin der Welt. Nur Ema, 16, die jüngste, tanzte aus der Reihe. Sie macht Ballett. „Ema ist die Klügste von uns allen. Weil sie keine Skispringerin geworden ist“, sagt Cene, der Comedian, am Telefon und lacht.

Die Eltern, erzählt Cene, hätten ihre Kinder nie unter Druck gesetzt, erfolgreich sein zu müssen im Skispringen, das erledigten die Kinder schon allein. Es heißt, die Brüder haben sich einst darauf verständigt, sich im Weltcup als Konkurrenten zu sehen, ihren Beruf aber an der Tür des Elternhauses abzustreifen. „Unsere Eltern fanden es am wichtigsten, dass wir fair und ehrlich zu uns und anderen sind. Und dass wir unsere Träume erreichen können, wenn wir hart dafür arbeiten“, sagt Cene.

Im Alter von 13 Jahren nahm Domen, der für den SK Triglav Kranj startete, an seinen ersten Springen im Fis Cup teil, mit 14 im Alpencup, mit 15 im Continental Cup, der zweiten Liga des Skispringens. Mit 16 sprang er zum erstmals im Skisprung-Weltcup und wurde bald als „Jahrhunderttalent“ bezeichnet. Doch danach kämpfte er viele Jahre lang um seine Form – und fand sie nicht mehr. Beim Weltcup in Engelberg sagte er vor Weihnachten selbst: „Ich hatte einige dunkle Jahre, selbst in der vergangenen Saison war der Start nicht wirklich gut. Obwohl ich im Sommer so hart an mir gearbeitet habe.“ Bis er bei der WM in Trondheim Anfang dieses Jahres zweimal Weltmeister wurde, mit dem Team und im Einzel auf der Großschanze. Wenig später verbesserte er in Planica den Skiflug-Weltrekord auf 254,5 Meter.

Die Prevc-Familie steht nicht nur in Slowenien unter ständiger Beobachtung, sie versucht, sich abzuschotten

Welch eine Wandlung, aber warum? „Er fokussiert sich auch mental mehr auf das Skispringen. Und er schafft es inzwischen, ruhig zu bleiben in den entscheidenden Situationen. Er ist einfach zehn Jahre älter geworden seit seinen Anfängen im Weltcup“, sagt Cene, der die Springen seines Bruders fürs slowenische Fernsehen kommentiert. Und er hat den Mut, sich weiter nach vorn zu lehnen als alle anderen. „Ein bisschen Kamikaze, aber noch ist er am Leben“, sagte Peter Prevc, der inzwischen wieder beim slowenischen Skisprungverband arbeitet, mal im ZDF über Domen. Er hat noch etwas verändert: Er schnürt die Skisprungschuhe nur locker zusammen, um mit den Sprunggelenken mehr Spiel und Gefühl zu haben.

Exakt vor einem Jahr, beim Bergisel-Springen in Innsbruck, das an diesem Montag erneut stattfindet, begann er wieder, allen davonzuspringen. „Ich dachte mir: Wow, hier kann ich wirklich gut sein. Danach ging es nur noch bergauf“, sagt Domen Prevc.

Über sein Privatleben ist wenig bekannt, die Prevc-Familie steht nicht nur in Slowenien unter ständiger Beobachtung, sie versucht, sich abzuschotten. Man weiß, dass Domen bei der Polizei angestellt ist, aber von seinem Arbeitgeber weitgehend freigestellt wird, und dass er ein Auto-Fan ist. Im Skisprungzirkus gilt er nicht als der geselligste Mensch. Der Deutsche Philipp Raimund beim Neujahrsspringen: „Er ist ein relativ entspannter Typ. Ich glaube, es werden nicht so viele warm mit ihm, weil er eher zurückhaltend ist, aber ich verstehe mich ziemlich gut mit ihm.“ Raimund sagte auch: „Man fragt sich als Springer schon, wo sind die restlichen 15 Meter bis zum Domen? Er hat ein Fluggefühl, von dem kann ich nur träumen, das macht er unglaublich schön.“

Dass die Anzüge seit dem Manipulationsskandal von Trondheim nicht mehr so viel Tragfläche haben, kommt Prevc entgegen. Denn die Profis starten nun oft aus höheren Luken, weil sie mehr Geschwindigkeit benötigen, um weit fliegen zu können. Der deutsche Bundestrainer Stefan Horngacher spricht von einem „erstklassigen Flugsystem“, das Prevc habe: „Er hat einen langen, flüssigen Absprung, nicht wahnsinnig intensiv oder druckvoll, aber er findet so schnell in die Flugposition. Aktuell ist er saustabil.“

Domen Prevc hat Jahre gebraucht, diese Stabilität wiederzufinden, vielleicht ein ganzes Jahrzehnt. Er kennt sich nun besser, er weiß, wann er ausruhen kann und wann er den Fokus wieder schärfen muss. „Hart arbeiten, konsequent bleiben und bescheiden bleiben. Das ist das Wichtigste, was ich von Peter gelernt habe“, sagt Domen.

Er hat sich daran gehalten. Und auch an die goldene Regel. An Weihnachten waren alle Kinder zusammen bei den Eltern zu Hause in Slowenien. Sie haben, sagt Cene, fast kein Wort übers Skispringen verloren.