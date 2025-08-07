Der Transfer von Ritsu Doan vom SC Freiburg zu Eintracht Frankfurt weist darauf hin, dass beide Klubs gerade etwas richtig machen.

In einer Zeit, als der FC Bayern für seine Transfers noch regelmäßig gelobt wurde (beziehungsweise: von der leidtragenden Konkurrenz verschmäht), zählte eine Spezialdisziplin zur Strategie der Münchner: Sie bedienten sich bei den nächstbesten Gegnern in der Bundesliga, um diese zu schwächen und den eigenen Kader zu stärken. Wer nun nicht gleich diverse Beispiele im Kopf hat, sollte bei Borussia Dortmund und Schalke 04 nachfragen.