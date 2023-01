Australian Open:Djokovic lässt Trunkenbolde aus der Arena werfen

Von Gerald Kleffmann, Melbourne

Grand-Slam-Turniere darf man sich wie eine gewaltige Messe vorstellen, auf der sich jeder von seiner besten Seite zeigen will, aber natürlich klappt nicht immer alles wie gewünscht. Der Faktor Mensch ist die Schwachstelle im System, wie Danielle Collins auf spezielle Weise erfahren musste. Die Amerikanerin hatte in ihrem Zweitrundenmatch gegen die Tschechin Karolina Muchova eine Tat vollbracht, die am Donnerstag durchs Internet sauste.

Collins hatte im Tie-Break des dritten und entscheidenden Satzes den Punkt zum 7:3 gemacht - und gedacht, dass sie gewonnen habe. Sie riss die Arme hoch, ihre Freude war riesig. Doch zu früh. Denn seit dem vergangenen März gilt die Regel bei allen vier Grand Slams, dass der Tie-Break im Entscheidungssatz bis zehn gespielt wird. Collins Gesichtsausdruck, als sie darüber auf dem Platz informiert wurde, war von Unglauben gezeichnet. "Ich wäre am liebsten im Boden verschwunden", sagte sie später, lachen konnte sie aber über sich. Sie hatte ja trotzdem noch den Tie-Break gewonnen, mit 10:6.

Es sind Momente wie diese, die von Grand-Slam-Turnieren, von den sportlichen Bestleistungen abgesehen, meist in Erinnerung bleiben, Fehltritte haben auch ihren Reiz der Unterhaltung, zumindest für die Betrachter. Jeff Tarango würde heute kaum jemand noch im Gedächtnis haben, hätte er 1995 in Wimbledon nicht mitten im Spiel gegen den Deutschen Alexander Mronz polternd und schimpfend den Platz nach einer strittigen Entscheidung verlassen - gekrönt wurde der Eklat von zwei Ohrfeigen, die Tarangos Frau dem Schiedsrichter Bruno Rebeuh verpasste. Dass Zuschauer aber auch zünftig pöbeln können, erlebten die Australian Open am Donnerstagabend.

"Der Junge ist komplett betrunken", stellt Djokovic in Melbourne fest

Eine kleine Gruppe hatte sich Novak Djokovic, der aufgrund seiner Oberschenkelverletzung einmal eine Behandlungspause nahm, zum Ziel dauerhafter Provokationen auserkoren, was dazu führte, dass der große Favorit in Melbourne irgendwann Nerven zeigte in seinem Duell mit Enzo Couacaud. Der 21-malige Grand-Slam-Gewinner siegte mit 6:1, 6:7 (5), 6:2, 6:0, der französische Qualifikant hatte im zweiten Satz das Tennis seines Lebens gezeigt - doch es war eine heftige Beschwerde von Djokovic sowie der folgende Rauswurf jener Trunkenbold-Kombo, die diese Zweitrundenpartie in der Rod Laver Arena einzigartig machte.

"Der Junge ist komplett betrunken, vom ersten Punkt an wollte er mich provozieren. Er ist nicht hier, um Tennis zu schauen. Er will nur in meinen Kopf kommen", hatte Djokovic Anfang des vierten Satzes klagend dem Schiedsrichter zugerufen. "Heute ist viel passiert", resümierte Djokovic später, aber auch er lächelte wie Collins. War ja noch mal gut gegangen.