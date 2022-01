Der beste Tennisspieler der Welt sitzt in einem Quarantänehotel in Melbourne fest. Nachdem Australien dem mutmaßlich Ungeimpften die Einreise verweigerte, entscheidet nun am Montag ein Gericht. Wie konnte es so weit kommen?

Von Barbara Klimke

Das stundenlange Warten Novak Djokovics im Flughafengebäude von Melbourne hat ein Ende - es wird nun in einem Quarantänehotel der Stadt fortgesetzt. Nachdem der australische Grenzschutz das Visum des serbischen Tennisprofis zurückwies, legten seine Anwälte eiligst Einspruch gegen die umgehende Abschiebung ein. Ob der Weltranglistenerste, der neunmalige Sieger der Australian Open, mitwirken darf an diesem Turnier in der Rod Laver Arena, der Stätte seiner großen Triumphe, die nur drei Kilometer entfernt am Yarra River liegt, werden nun am Montag die Richter am Federal Circuit Court entscheiden.