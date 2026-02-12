Da durften sie aber kräftig jubilieren, die Mächtigen im Kreml. Rein formal spielt Russlands Mannschaft bei diesen Winterspielen von Mailand und Cortina ja nur eine Nebenrolle: Gerade mal 13 Sportler sind zugelassen, ohne Flagge und Hymne, markiert als „neutrale Athleten“, weil das russische Olympiakomitee offiziell suspendiert ist, und quasi ohne Medaillenchance – außer im Fall der Eiskunstläuferin Adelija Petrosjan. Aber diese Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vom Donnerstagvormittag katapultierte Team Ros-si-ja mit weitem Abstand auf Platz eins des sportpolitischen Medaillenspiegels dieser Spiele.