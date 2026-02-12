Zum Hauptinhalt springen

MeinungIOCDie Disqualifikation von Heraskewytsch ist ein Kniefall vor dem Kreml

Kommentar von Johannes Aumüller

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ist in der Affäre um den Helm von Skeleton-Fahrer Heraskewytsch gefragt.
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ist in der Affäre um den Helm von Skeleton-Fahrer Heraskewytsch gefragt. (Foto: Kirsty Coventry/AP)

Ist der Helm politisch? Das mag sein. Aber indem das IOC Heraskewytsch nicht zulässt, agiert es selbst hochpolitisch – und im Sinne des Russlands.

Da durften sie aber kräftig jubilieren, die Mächtigen im Kreml. Rein formal spielt Russlands Mannschaft bei diesen Winterspielen von Mailand und Cortina ja nur eine Nebenrolle: Gerade mal 13 Sportler sind zugelassen, ohne Flagge und Hymne, markiert als „neutrale Athleten“, weil das russische Olympiakomitee offiziell suspendiert ist, und quasi ohne Medaillenchance – außer im Fall der Eiskunstläuferin Adelija Petrosjan. Aber diese Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vom Donnerstagvormittag katapultierte Team Ros-si-ja mit weitem Abstand auf Platz eins des sportpolitischen Medaillenspiegels dieser Spiele.

