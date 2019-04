10. April 2019, 08:11 Uhr Dirk Nowitzki Der einzigartige Typ sagt goodbye

Dirk Nowitzki verkündet sein Karriereende in der NBA - nach 21 Jahren, in denen er nur für die Dallas Mavericks gespielt hat.

Er wollte keine große Abschiedsshow, doch es wird eine emotionale Nacht.

Nowitzki möchte nach seiner Karriere mit seiner Familie weiter in Texas leben.

Von Jürgen Schmieder , Dallas/Los Angeles

Und dann gibt es doch diesen Moment, in dem Dirk Nowitzki von seinen Emotionen überwältigt wird. Er stützt sich auf seinen Knien ab, vergräbt das Gesicht im Trikot, und es sagt sehr viel aus über diesen Menschen, welche Bilder kurz vor der Halbzeit auf dem Videowürfel in der Arena der Dallas Mavericks gezeigt werden (hier die Zeremonie im Video). Es sind keine heroischen Augenblicke, keine Würfe im Rückwärtsfallen, keine Drei-Punkte-Treffer, keine krachenden Dunkings.

Zu sehen ist Nowitzki, wie er Kinder im Krankenhaus besucht, mit einer recht ulkigen Mavericks-Nikolausmütze auf dem Kopf. Es ist dieser Dirk Nowitzki abseits des Parketts, der den Leuten mindestens so ans Herz gewachsen ist wie der Basketballspieler.

Am Ende dieses Videos wird die Zahlenkombination "41.21.1" gezeigt als Hinweis darauf, dass der Typ mit der Rückennummer 41 während seiner 21 Jahre in der NBA nur für diesen einen Verein gespielt hat. Das ist davor noch keinem NBA-Profi gelungen, auch deshalb lieben sie ihn in Dallas, weil er auf größere Titelchancen oder bessere Verdienstmöglichkeiten verzichtet hat - an diesem Abend trägt Nowitzki blaue Basketballschuhe, auf denen das Wort "Loyalty" (Treue) eingestickt ist, und nach dem 120:109-Sieg gegen die Phoenix Suns sagt er: "Ihr habt das ja wahrscheinlich schon erwartet: Das ist mein letztes Heimspiel gewesen."

Nowitzki hatte absichtlich keine Abschiedstournee angekündigt

Am Nachmittag, da überwiegt in Dallas noch die Hoffnung, dass sie Nowitzki vielleicht doch zu einer weiteren Saison überreden können, zumal der ja angekündigt hatte, über seine sportliche Zukunft erst nach der Saison entscheiden zu wollen, nach einem Karibik-Urlaub mit Ehefrau Jessica, nach Gesprächen mit Vertrauten, nach dem Hineinhören in den eigenen Körper.

Die Fans legen also beide Hände auf die Vorderseite des Dirk-Nowitzki-Trikots, dann strecken sie die Arme nach vorne und formen mit den Fingern die Ziffern vier und eins formen. Durch das Abdecken der Buchstaben "DA" und "AS" beim Ortsnamen wird das Wort "ALL" sichtbar, darunter ist Nowitzkis Nummer 41 angebracht. "ALL 41" also, und vor der Arena brüllen sie immer wieder: "One! More! Year!" Noch ein Jahr.

Sie haben Nowitzki-Masken auf jeden Sitz gelegt, dazu T-Shirts mit dieser so bedeutsamen Aufschrift 41.21.1. "Es wird eine ganz besondere Nacht - egal, ob er das möchte oder nicht", sagte Mavericks-Besitzer Mark Cuban vor der Partie in Anspielung darauf, dass Nowitzki diese Ehrungen ja meist eher peinlich sind. Er hat absichtlich keine Abschiedstournee angekündigt, wie es zum Beispiel Dwyane Wade vor dieser Spielzeit getan hat und das letzte Spiel seiner Karriere am Dienstag in Miami dann auch zu einer bombastischen Ein-Mann-Show hat werden lassen. Dieses Gedöns ist Nowitzkis Sache nicht, Cuban sagte dennoch: "Ich würde den Leuten raten, lieber mal ganz viele Taschentücher mitzubringen."