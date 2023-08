Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

"Thank you." Das waren die ersten beiden Worte von Dirk Nowitzki am Samstagabend, als er auf die Bühne der Hall of Fame trat. Er war soeben aufgenommen worden in die Basketball-Ruhmeshalle. Danke, sagte er, immer wieder danke. "Ich habe die letzten Monate viel nachgedacht, und diese beiden Worte kamen mir immer wieder in den Sinn: Thank you!" Dieses Gefühl der Dankbarkeit habe ihn stets begleitet, und er wolle diesen Abend nicht verschwenden, seine Leistungen zu loben; sondern lieber erzählen, was er gelernt habe und von wem - und es mit den Leuten teilen.