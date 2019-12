Dirk Nowitzki hat in diesem Jahr seine Karriere als Hochleistungssportler beendet, nach 1667 Einsätzen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA, 1522 in der Hauptrunde und 145 in den Playoffs. Einmal ist er als wertvollster Spieler der Liga geehrt worden (2007), einmal als Meister mit seiner Mannschaft (2011). Der 41-Jährige hat 21 Saisons für denselben Klub gespielt, die Dallas Mavericks - eine einzigartige Treue im schnelllebigen Sportzirkus. Von Ruhestand ist bei dem gebürtigen Würzburger aber keine Rede: Im Dezember pendelte er zwischen Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und Präsentation eines neuen Projekts seiner Stiftung, zwischen Empfängen und Auftritten in Talkrunden. Erstmals seit 21 Jahren verbringt er Weihnachten nicht in den USA, sondern in Deutschland und in Schweden. Ein Gespräch zwischen zwei Terminen, im Auto, über die Frage, wie und wohin es jetzt weitergeht.