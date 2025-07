Fußballspieler Diogo Jota ist tot. Der Angreifer des FC Liverpool und sein Bruder André starben am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der spanischen Provinz Zamora. Über den Tod des 28-jährigen portugiesischen Nationalspielers berichteten zuerst mehrere Medien aus Spanien und England unter Berufung auf die spanische Polizei übereinstimmend. Der portugiesische Fußballverband bestätigte den Todesfall. Das Auto kam den Berichten zufolge von der Straße ab und fing Feuer. Jota hatte erst kürzlich geheiratet, er hinterlässt drei Kinder.

„Der portugiesische Fußballverband und der gesamte portugiesische Fußball sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva heute Morgen in Spanien“, schrieb der Verband. Er sei nicht nur ein fantastischer Spieler gewesen, „sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Mit- und Gegenspielern respektiert wurde, der eine ansteckende Freude ausstrahlte und ein Bezugspunkt in seiner Gemeinschaft war.“

Einer mündlichen Stellungnahme der spanischen Polizei, der Guardia Civil, gegenüber der britischen BBC zufolge verunglückte Jota mit seinem Bruder am frühen Morgen gegen 0.30 Uhr. Der Unfall soll sich auf der Autobahn 52 in Höhe der Gemeinde Cernadilla ereignet haben. Die zuständige Einsatzzentrale soll demnach mehrere Anrufe erhalten haben, in denen sie auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde. Der Polizei zufolge könnte bei einem Überholmanöver ein Reifen des Sportwagens geplatzt sein. Das Auto soll danach von der Straße abgekommen und in Flammen aufgegangen sein. Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der beiden jungen Männer bestätigen können, als sie am Unfallort eintrafen.

Der ehemalige Teammanager Jürgen Klopp hatte Jota 2020 nach Liverpool geholt, die Reds zahlten damals rund 45 Millionen Euro für den Angreifer. Jota wurde mit Liverpool in der abgelaufenen Saison englischer Meister, 2022 holte er gemeinsam mit Klopp den FA-Cup. Mit der Nationalmannschaft gewann er zuletzt in München die Nations League, im Halbfinale gegen Deutschland (2:1) wurde Jota eingewechselt.