Es gehört zu den Eigenheiten des Denksports Schach , dass Partien in aller Regel nicht zu Ende gespielt werden, sondern der Verlierer vorher aufgibt. So war es auch, als Ding Liren im kasachischen Astana den größten Titel seiner Karriere gewann. Am 30. April 2023 rutschte sein Gegenspieler im WM-Finale, der sichtlich frustrierte Jan Nepomnjaschtschi, unruhig auf seinem Stuhl herum. Dann streckte er Ding die Hand entgegen. Nach 14 Runden klassischem Schach und vier Runden Schnellschach stand der Chinese als Weltmeister fest. Dings Reaktion: Er ergriff die Hand seines Gegners. Anschließend legte er den Kopf in seine linke Hand und verharrte für einige Sekunden. Das Schachbrett verließ er kurz darauf kopfschüttelnd.

In den nächsten Wochen spielt Ding Liren, 32, erneut um den WM-Titel. Schaut man sich die Bilder von 2023 jetzt noch einmal an, drängt sich unweigerlich der Gedanke auf, dass er schon damals ahnte, dass sein Triumph ihm nicht nur Freude bringen werde.

Ding, der schon länger mit psychischen Problemen kämpft und damit ungewöhnlich offen umgeht, hat seit seinem WM-Sieg zwei Klinikaufenthalte hinter sich und nimmt bis heute Medikamente gegen die Depressionen. Für ein Dreivierteljahr war er nach seinem Triumph ganz von der Bildfläche verschwunden. Seitdem er wieder da ist, spielt er schlecht. Sein letzter Sieg im klassischen Schach datiert auf den 27. Januar, ist inzwischen fast zehn Monate her. 28 Mal hat er danach am Brett gesessen, 28 Mal hat er nicht gewonnen, in der Weltrangliste ist er auf Rang 22 abgerutscht. Die Elozahl, die bei Schachspielern die Spielstärke misst, ist fast 100 Punkte schlechter als zu seinen Hochzeiten. Das sind alarmierende Zahlen für einen Weltmeister. „Mein Spiel hat viele Fehler“, sagte er kürzlich in einem Interview, „in allen Bereichen.“

SZ Plus Schachprofi Ding Liren : Der Weltmeister, der erst mal weg war Ding Liren hat vor einem Jahr Magnus Carlsen als Schach-Weltmeister abgelöst. Danach war der Chinese lange verschwunden. Warum nur? Begegnung mit einem sehr leisen Champion. Von Saskia Aleythe

Am Montag beginnt für Ding das Match um die Titelverteidigung. In Singapur trifft er auf Gukesh Dommaraju; bis zu 14 Partien mit langer Bedenkzeit stehen an. Der Inder hat sich beim Kandidatenturnier im April gegen etablierte Spieler wie Nepomnjaschtschi, 34, Hikaru Nakamura, 36, und Fabiano Caruana, 32, durchgesetzt. Das war für alle eine große Überraschung, mal abgesehen vom selbstbewussten Gukesh selbst. Jetzt, gegen Ding, ist er der große Favorit.

Das freilich liegt nicht bloß an Dings schlechter Form – sein Gegner hat auch ein hervorragendes Jahr hinter sich. Bei der Schacholympiade in Budapest, dem letzten großen Turnier vor der WM, führte Gukesh die indische Nationalmannschaft zu Gold und gewann acht von zehn Partien. Ding hingegen blieb auch in Ungarn sieglos.

„Wenn es in Partien zu den entscheidenden Momenten kommt, ist er aktuell nicht bereit dafür“, sagt der kroatische Großmeister Davorin Kuljasevic im Gespräch mit der SZ über Ding. Der 38-Jährige hat mehrere erfolgreiche Schachbücher geschrieben, darunter eine sportliche Biografie über Ding Liren, die kurz nach dessen WM-Sieg 2023 erschien.

Wer am Gipfel angekommen ist, hat kein Steigerungspotenzial mehr

Kuljasevic wurde auf Ding aufmerksam, als er vor 16 Jahren seine eigene Verteidigungsstrategie verbessern wollte und bei der Recherche in den Datenbanken auf die Spiele des damals 15-jährigen und in der Schachwelt noch weitgehend unbekannten Chinesen stieß. Regelmäßig besiegte er vermeintlich stärkere Spieler. Einige seiner Eröffnungsvarianten hatte er so noch nie gesehen, sagt Kuljasevic. Ihm sei sehr früh klar gewesen, dass Ding das Potenzial für die Weltspitze hat.

Und in der Tat: es ging steil bergauf. Zwischen August 2017 und November 2018 blieb der Chinese 100 Spiele nacheinander ohne Niederlage. Zeitweise galt er als der aussichtsreichste Kandidat, um Weltmeister Magnus Carlsen nach zehn Jahren zu stürzen. Tatsächlich ermöglichte erst dessen Verzicht auf eine Titelverteidigung im vorigen Jahr Ding das erste WM-Match: Weil Carlsen das Format langweilte und er zur Titelverteidigung nicht mehr antreten wollte, rutschte Ding als Zweiter des Kandidatenturniers ins WM-Match gegen Nepomnjaschtschi. Er gewann und stand mit einem Mal vor jener Frage, auf die alle großen Champions eine Antwort finden müssen: was jetzt?

Als er Weltmeister wurde, war Ding Liren 30 Jahre alt. Als Vierjähriger hat er mit dem Schach begonnen. Doch nun gab es zum ersten Mal in seinem Leben sportlich kein Steigerungspotenzial mehr: Wer am Gipfel angekommen ist, für den kann es nur noch bergab gehen. Der ehemalige Weltmeister Viswanathan Anand erzählte der SZ kürzlich, dass er nach seinem ersten WM-Sieg 2007 nicht gewusst habe, „was ich jetzt mit mir anfangen soll“. Er habe in seiner Karriere immer wieder das Gefühl gehabt, so Anand, dass gewisse Dinge ihre Bedeutung verloren hätten. Anands Nachfolger Carlsen nannte ebenfalls fehlende Motivation als einen der Gründe, warum er seinen Titel nicht mehr verteidigen wollte. Und für den damals erst 29-jährigen Bobby Fischer war der WM-Sieg 1972 sogleich der Höhepunkt und das Ende seiner Schachkarriere.

SZ Plus Schach in Indien : Anands Schüler erobern die Welt Die aktuell stärkste Schachnation der Welt? Indien. Bei der Olympiade gewinnen beide Teams die Goldmedaillen. Gukesh Dommaraju, erst 18, ist großer Favorit auf den WM-Titel. Und es gibt einen besonderen Grund für den Boom. Von David Kulessa

Ding Liren sagte zuletzt, er spüre nicht mehr den gleichen Ehrgeiz zu gewinnen wie früher. „Der Druck nach seinem Titel war zu viel für ihn“, glaubt sein Biograf Kuljasevic. Dazu beigetragen hat wohl auch die öffentliche Aufmerksamkeit nach dem WM-Sieg. In den sozialen Medien, auch in den chinesischen, ist der stets zurückhaltende Ding kaum präsent. Er wolle keine enge Beziehung zu seinen Fans, sagte er bei einem Treffen mit der SZ im Februar. Wenn sie ihm in den sozialen Medien Nachrichten schreiben, belaste ihn das. Doch natürlich erhält ein Weltmeister Fanpost.

„Ding spielt ohne Selbstvertrauen“, sagt Kuljasevic. Lange sei es eine besondere Stärke des Weltmeisters gewesen, im Endspiel risikofreudig zu agieren. Auch die WM gegen Nepomnjaschtschi gewann er letztlich dank seines Mutes: In der entscheidenden letzten Partie hatte Ding nur noch 90 Sekunden Bedenkzeit, als er seinen Turm plötzlich nach g6 bewegte. Damit überrumpelte er seinen Gegner – Nepomnjaschtschi patzte und verlor. Von solchen Glanzmomenten ist Ding gerade weit entfernt, kürzlich sagte er mit Blick auf das WM-Match: „Ich mache mir Sorgen, dass ich sehr hoch verlieren könnte.“

Entsprechend eindeutig sind die Prognosen, wobei Kuljasevic meint: „Der Außenseiter zu sein, macht Ding nichts aus.“ Es könne sogar ein Vorteil sein, weil es den Druck verringere. Und für ganz so chancenlos wie einige andere hält Kuljasevic den Titelverteidiger gegen Gukesh ohnehin nicht: „Sein Gegner ist unerfahren und gerät häufig in Zeitnot.“ Diese Schwächen könne Ding ausnutzen, sollte er es schaffen, die Partien möglichst lange ausgeglichen zu gestalten.

Und wenn Ding erwartungsgemäß doch unterliegt? Dann wird er sich vielleicht an die Worte von Boris Spasski erinnern, dem Mann, der seinen WM-Titel vor 52 Jahren an Bobby Fischer verlor: „Die drei Jahre als Weltmeister waren die unglücklichste Zeit meines Lebens. Nach der Niederlage begann die glücklichste.“