Dommaraju Gukesh hat im Finale der Schach-WM in Singapur ausgeglichen. Der erst 18 Jahre alte Inder gewann die dritte Partie nach 37 Zügen gegen den amtierenden Weltmeister Ding Liren aus China. In der Wertung steht es nun 1,5 zu 1,5. Der Titelverteidiger geriet früh unter Druck und dachte zu lange für seine Züge nach. Am Ende verlor der Chinese auf Zeit, weil er in zwei Stunden nicht genug Züge tätigte.