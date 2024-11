Als Viswanathan Anand 2007 gegen Wladimir Kramnik erstmals Weltmeister wurde, löste das in seiner Heimat einen nachhaltigen Boom aus. Heute ist Schach in Indien beliebt wie nie, und der nationale Verband sowie zahlungskräftige Sponsoren bieten jungen Talenten eine Förderung, die zum weltweiten Goldstandard gehört. Anand selbst gründete 2019 gemeinsam mit einer Unternehmensberatung eine sehr erfolgreiche Akademie. Sein aktuell erfolgreichster Schüler ist Gukesh Dommaraju, 18, der von Montag an gegen den Chinesen Ding Liren in Singapur um den WM-Titel spielt. Zum Gespräch darüber meldet sich Anand per Teams. Die WM wird der 54-Jährige, der auch Vizepräsident des Schachweltverbandes Fide ist, am Ort in Singapur verfolgen.

SZ: Herr Anand, was sagen Sie: Kann Ihr Landsmann Gukesh Dommaraju die Schach-WM gewinnen?

Viswanathan Anand: Seine Leistungen in diesem Jahr sollten Gukesh Selbstvertrauen geben, zumal Ding bei seinen Auftritten oft sehr viel Luft nach oben hatte. Aber Weltmeisterschaften muss man sich verdienen, man gewinnt sie nicht im Vorbeigehen. Ding hat alle Möglichkeiten, sein Spiel zur WM wieder zu verbessern. Ich gehe davon aus, dass er das auch tun wird.

Gukesh ist erst 18 Jahre alt und für viele Beobachter trotzdem Favorit.

Auf dem Papier ist es eindeutig, Gukesh hat das Jahr über schlicht besser gespielt.

Sie haben ihn in Ihrer Schachakademie über Jahre gefördert. Was macht ihn aus?

Zunächst einmal ist er überaus talentiert. Er hat Fähigkeiten, die man weder lernen noch lehren kann. Und er ist in der Lage, mit Druck umzugehen. Das hat er beim Kandidatenturnier im April unter Beweis gestellt, als er in schwierigen Situationen ruhig geblieben ist. Außerdem ist er momentan sehr hungrig auf Schach und möchte so viel spielen wie möglich.

Helfen Sie ihm bei der Vorbereitung auf das WM-Match?

Meine Akademie unterstützt ihn, unser Partner sponsert all sein Training. Und wir sprechen hin und wieder miteinander. Wenn ich ihm mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann, freut mich das.

Gukesh Dommaraju bei seiner Ankunft am Chennai International Airport im September, nachdem er mit Indiens Team die Schacholympiade gewonnen hat. (Foto: R. Satish Babu/AFP)

Gukesh würde nicht nur zum jüngsten Weltmeister der Geschichte aufsteigen. Er wäre auch erst der zweite Weltmeister aus Indien nach Ihnen. Können Sie erklären, was das bedeutet: als Schachweltmeister nach Indien zurückzukehren?

Es ist ein komisches Gefühl.

Inwiefern?

Meine Heimkehr 2007 war sehr anstrengend. Man freut sich, weil sich die anderen freuen, und man weiß zu schätzen, wie viel ihnen der eigene Sieg bedeutet. Also feiert man mit. Aber eigentlich will man nur nach Hause ins Bett und schlafen. Für mich hat es sich angefühlt, als sei ich ein Zuschauer bei meiner eigenen Party. Aber ich glaube, das ist normal nach großen Erfolgen. Ich erinnere mich, wie ich am Abend, nachdem ich meinen ersten WM-Titel gewonnen hatte, nicht wusste, was ich jetzt mit mir anfangen soll. Ich war Weltmeister, aber was dann? Du musst trotzdem schlafen gehen, du musst trotzdem deine Zähne putzen (lacht).

Titelverteidiger Ding Liren spricht sehr offen über das Loch, in das er nach seinem Sieg vor eineinhalb Jahren gefallen ist – und über die Depressionen, mit denen er seitdem kämpft. Können Sie das nachempfinden?

Beim Schach, wie im Spitzensport generell, hängt manchmal alles davon ab, ob man eine Leidenschaft spürt zu spielen. Das ist eine mentale Sache: Man ist allein in seinem Kopf und versucht abzuliefern.

Der Chinese Ding Liren bei der WM in Astana 2023. (Foto: Stanislav Filippov)

Aber man kann nicht?

Manchmal fühlt es sich dann an, als hätten gewisse Dinge ihre Bedeutung verloren. Man fühlt sich leer und ringt mit sich. Ich bin im Schach durch einige Krisen gegangen und habe mich gefragt: Wie kann es sein, dass ich ein großartiger Spieler im Januar bin und ein furchtbarer im April? Alles erscheint normal, und auf einmal weiß ich nicht mehr, was zu tun ist. Ich wünschte, wir hätten mehr Kontrolle über diese Dinge, aber häufig passieren sie ohne ersichtlichen Grund.

Sieger wichtiger Wettkämpfe berichten immer wieder von einer großen Leere, die sie spüren, nachdem sie ihr großes Ziel endlich erreicht haben.

Ich glaube, gerade Sportler kämpfen häufig mit sich und ihren Emotionen. Bei mir war das 2007 auch so. Ich hatte endlich geschafft, worauf ich viele Jahre hingearbeitet habe, das Leben sollte von nun an perfekt sein – doch ich habe mich gefragt: Was jetzt? Man denkt, der Erfolg sei das Ende von etwas. Dabei ist er in Wahrheit der Beginn.

Lassen Sie uns ein wenig in Ihr Heimatland blicken, das im Schach gerade großartige Zeiten erlebt: Bei der Schacholympiade gewannen kürzlich Indiens Männer und Frauen Gold. Auffällig ist, wie jung fast alle Spitzenspieler sind. Was macht Indien aktuell besser als andere Nationen?

In Indien gibt es ein funktionierendes Nachwuchssystem. Es gibt inzwischen eine große Zahl an Jugendakademien mit großartigen Coaches, in denen sehr gute Schachspieler ausgebildet werden. Hinzu kommt, dass Schach in Indien immer beliebter wird, zunehmend mehr Menschen spielen es. Die Leute sind stolz auf die Erfolge der Spitzenspieler. Das Ökosystem passt also – und dann gibt es gerade diese goldene Generation, eine Gruppe unglaublich talentierter junger Spieler. Das ist eine seltene Kombination von Ereignissen. Es gibt keine Formel für garantierten Erfolg, aber Indien macht gerade sehr viel richtig.

Viswanathan Anand bei der Schach-WM 2008 in Bonn. (Foto: Felix Heyder/dpa)

Viele führen den Schachboom in Indien auf Sie zurück. Fühlen Sie sich geschmeichelt?

Mein offensichtlicher Beitrag war sicherlich, dass ich Aufmerksamkeit für Schach erregt habe. Als ich ein Teenager war, gewann Boris Becker zum ersten Mal Wimbledon (1985; Anm.), und in den folgenden Jahren hat sich plötzlich ganz Deutschland für Tennis interessiert. Vielleicht ist das ein wenig vergleichbar mit meinem WM-Sieg 2007, wobei man sagen muss, dass Schach eine lange Geschichte in Indien hat. Es wurde schließlich hier erfunden. Doch als ich jung war, spielten die Menschen es zur Freizeitbeschäftigung und nahmen Schach nicht als Sport wahr. Das habe ich geändert. Wenn man so will, bin ich ein Katalysator gewesen.

Vor fünf Jahren haben Sie Ihre Schachakademie gegründet. Neben Gukesh wurden dort auch der Weltranglistendritte Arjun Erigaisi, 21, sowie die Geschwister Praggnanandhaa, 19, und Vaishali Rameshbabu, 23, gefördert. Wie werden junge Großmeister zu Weltklassespielern?

Ich persönlich versuche vor allem, meine Methoden und Erfahrungen zu teilen. Was du tust, ist im Schach häufig von Jahr zu Jahr unterschiedlich, aber wie du Probleme angehst, ist entscheidend. Und da kann ich hoffentlich ein paar gute Tipps geben. Am Ende sollen die Schüler die Bedeutung von harter Arbeit lernen und möglichst selbständig sein, das möchten wir ihnen in der Akademie beibringen.

Was auffällt, ist, dass sie alle sich in nur wenigen Jahren zu Weltklassespielern entwickelt haben.

Durch die Arbeit mit mir hatten sie den Vorteil, dass die Welt, die vor ihnen liegt, für sie entmystifiziert wurde. Weil ich sie aus meiner persönlichen Erfahrung erklären konnte, erschien sie den Spielern nicht mehr so merkwürdig. Immer wenn ich in meiner Karriere eine neue Stufe erreicht hatte, fand ich mich in einer neuen Welt wieder, in der ich die Regeln und Gepflogenheiten erst lernen musste. Das kann ich meinen Schülern größtenteils ersparen.

Viele Kinder in Indien verlassen sehr früh die Schule, teilweise geben Eltern ihre Jobs auf, um alles auf die Karte Schach zu setzen. Auch bei Gukesh war das der Weg. Das kann bei jungen Menschen einen gewaltigen Erfolgsdruck erzeugen.

Ich halte das für gefährlich, zumal wir immer nur über die Erfolge sprechen, und nicht über die Misserfolge. Wer sich mit zwölf oder 14 Jahren komplett auf Schach fokussiert, der verschließt andere Türen. Man sagt mit dieser Entscheidung: In fünf Jahren werde ich dem Rest meiner Altersgenossen bei fast allem – außer im Schach – hinterherhinken. Für mich fühlt sich das sehr riskant an. Ich bin damals auf der Schule geblieben und habe anschließend einen Uni-Abschluss gemacht. Aber die Zeiten ändern sich, das gilt auch für andere Sportarten, in denen man sich früh für eine Profikarriere entscheiden muss. Ich bin daher nicht sicher, ob meine Meinung noch zur aktuellen Zeit passt.

Im Vorjahr hat Magnus Carlsen, gegen den Sie 2013 Ihren Titel verloren haben und der dann lange Weltmeister war, auf eine Titelverteidigung verzichtet, weil das Format ihm keinen Spaß mehr macht. Er hat Reformen gefordert. Sind 14 Partien mit langer Bedenkzeit und ständigen Remis noch zeitgemäß?

Ich bin in diesem System aufgewachsen. Es ist vielleicht wie in Deutschland die Bundesbank: Es war immer da, und das hat sich immer gut angefühlt – meiner Spielergeneration hat das System sehr viel bedeutet. Aber in den vergangenen Jahren hat sich im Schach viel verändert. Ich denke da besonders an den Einfluss von Computern und die große Varianz an Eröffnungen. Magnus hat keine Lust mehr auf die sechsmonatige Vorbereitungszeit, die für ein WM-Match inzwischen nötig ist. Doch wenn Sie sich die nachfolgende Generation anschauen, sehen Sie, dass Spieler wie Gukesh, Praggnanandhaa, Erigaisi oder Nodirbek (Abdusattorov, 20, usbekischer Großmeister; Anm.) unbedingt klassisches Schach spielen möchten, um bei Turnieren Punkte für die Teilnahme am Kandidatenturnier zu sammeln. Was Magnus nicht mehr interessiert, motiviert diese Spieler wie verrückt.

Sie haben einen solchen Zweikampf bei vier WM-Matches selbst erlebt, spielten fast täglich mehrere Stunden gegen den immer gleichen Gegner, für mehr als zwei Wochen. Was macht dieses Format so besonders?

Wenn dir bei einem Turnier mit zehn Teilnehmern zwei der neun gegnerischen Spieler Probleme bereiten, weil du etwa mit ihrem Stil nicht zurechtkommst, kannst du einfach sagen: Ich muss mich konzentrieren und darum kämpfen, die unangenehmen Gegner halbwegs unbeschädigt zu überstehen – und dann gebe ich mein Maximum in den Spielen, wo ich das Gefühl habe, die Gegner liegen mir.

Der 18-jährige Dommaraju Gukesh wird nach seinem Erfolg bei der Schacholympiade in der Heimat gefeiert. Nun tritt er zum WM-Match an. (Foto: R. Satish Babu/AFP)

Bei der WM geht das nicht.

Wenn dir der Gegner in diesem Match nicht liegt, dann hast du ein Problem. Denn er kommt wieder, jeden Tag, für mehrere Stunden. Du kannst dieses Problem nicht umgehen, also musst du es lösen.

Und wie?

Du musst grundsätzlich etwas daran verändern, wie du über Schach nachdenkst, und die Annahmen, die du über das Spiel hast, infrage stellen. Hinzu kommt bei einem WM-Match, dass es so prestigeträchtig ist. Diese Bühne übt eine Menge zusätzlichen Druck aus. Deswegen müssen sich die Spieler derart viele Monate aufeinander vorbereiten. Das führt zu einer sehr besonderen Situation.

Zu welcher?

Stellen Sie sich nur vor, ich würde in den nächsten zwei Monaten jedes Spiel studieren, das Sie je gespielt haben. Vermutlich werde ich Sie dann in bestimmten Bereichen besser kennen als Sie sich selbst. All das macht die Weltmeisterschaft zu einer einzigartigen Herausforderung.

Sie haben das WM-Match dreimal gewonnen.

2007, in Bonn gegen Wladimir Kramnik, das war das beste Match, das ich jemals gespielt habe. Fünf Jahre später, vor dem Match gegen Boris Gelfand 2012, hatte ich keine Vorfreude mehr. Da ging es nur noch darum, durchzuhalten und zu hoffen, dass der Gegner früher umfällt als ich. Auch das ist Schach.

Schach hat häufig eine politische Komponente: Regierungen schmücken sich gerne mit den Erfolgen ihrer Landsleute und sehen darin schon mal einen Beweis für die Überlegenheit ihres Systems. Beobachten Sie das auch in Indien?

Ich glaube, jeder Sport nutzt nationalistische Elemente, um für Zuschauer interessant zu sein. Es ist ein ganz normales Gefühl, einen gewissen Stolz zu verspüren, wenn der Lieblingsklub, die Heimatstadt oder das Heimatland sportlich erfolgreich ist. Das ist zwar nicht logisch, weil der Erfolg eines Landsmanns in Wahrheit überhaupt nichts mit mir zu tun hat, außer dass wir im selben Land leben. Aber so funktioniert es eben. Deshalb hat der indische Premierminister nach der Schacholympiade die siegreichen Nationalteams empfangen. Auch so etwas fördert letztlich das Wachstum einer Sportart.

Hinzu kommt beim WM-Kampf in diesem Jahr, dass Indien auf China trifft. Dieses Verhältnis war zuletzt ohnehin angespannt. Könnte sich das auch rund um das Match von Gukesh gegen Ding bemerkbar machen?

Nicht auf der großen politischen Bühne, nein. Es mag Menschen in China und Indien geben, die sich ganz besonders über einen möglichen Erfolg freuen, denn es gibt zweifelsohne eine Rivalität zwischen den beiden Ländern. Aber in der Politik wurden zuletzt einige Anstrengungen zur Normalisierung unternommen.

Sie sind seit 2022 Teil des Präsidiums von Arkadij Dworkowitsch, des russischen Chefs des Weltverbands Fide. Wie kam es dazu?

Ich wurde einige Monate zuvor gefragt, und war in erster Linie neugierig. Ich kenne Arkadij und viele Leute aus seinem Team schon sehr lange. Einige sind gute Freunde. Ich wusste, dass sie viele Dinge im Schach verändern wollten. Davon wollte ich gerne ein Teil sein.

Dworkowitsch war viele Jahre lang Politiker in Moskau, Kritiker werfen ihm eine ungesunde Nähe zum Kreml vor, darunter Ihr ehemaliger Sekundant Peter Heine Nielsen. Wie erleben Sie Dworkowitsch in der täglichen Arbeit?

Ich sehe ihn als einen sehr kompetenten Technokraten. In Russland war er stets sehr erfolgreich in den ihm zugewiesenen Feld. Klar, seine Nationalität belastet ihn bis zu einem gewissen Grad. Aber in den vergangenen zwei Jahren hat er auch eine gute Armlänge Abstand zur russischen Führung gehalten. Die Entscheidung, die russischen Schachspieler nach dem Kriegsbeginn nur noch unter neutraler Flagge antreten zu lassen, deckt sich mit den Richtlinien des Internationalen Olympischen Komitees. An diese Entscheidungen hält er sich, und die Fide hat alle ihre Sponsoren aus Russland ersetzt.

Verstehen Sie, warum es einige Verbände, allen voran der ukrainische, grundsätzlich falsch finden, wenn ein ehemaliger Kreml-Politiker den Weltverband leitet?

Ich respektiere die Kritik aus Europa, und von außen betrachtet ist das auch ein verständlicher Standpunkt. Ich respektiere die Tatsache, dass sich die Ukrainer in einer sehr schmerzhaften Situation befinden. Persönlich versuche ich, mich auf den engen Verantwortungsbereich zu konzentrieren, den ich bei Fide habe, aber ich schaue mir die Kritik an und versuche, sie in meine Entscheidungen einfließen zu lassen. Als globales Gremium muss sich die Fide mit einer Vielzahl von Ansichten auseinandersetzen.

Einst waren sie Gegner am Brett - nun überreichte der Schachfunktionär Viswanathan Anand (rechts) dem Norweger Magnus den Pokal für den Gewinn des Turniers Tata Steel Chess India in Kalkutta im November 2024. (Foto: Dibyangshu Sarkar/AFP)

Herr Anand, Sie sind nicht nur Funktionär, sondern noch immer einer der besten Schachspieler der Welt. Die Weltrangliste führt Sie auf dem zehnten Rang. Kein anderer Spieler, der älter als 50 Jahre ist, schafft es auch nur in die Top 100. Was ist Ihr Geheimnis?

Ich habe noch immer großen Spaß daran zu spielen. Die ganz großen Events wie Olympia oder Weltmeisterschaften mache ich nicht mehr, aber ich bin froh, dass ich die Flexibilität habe, weiter regelmäßig am Brett zu sitzen. Und dass ich noch immer auf dem höchsten Level mithalten kann, genieße ich sehr. Aber ein Geheimnis? Ich versuche, hart zu arbeiten, aufmerksam für neue Entwicklungen zu bleiben und körperlich fit zu sein. Das wird als Geheimrezept aber vermutlich niemanden aus den Socken hauen.