Dinara Wagner in München.

Dinara Wagner wurde in Kalmückien geboren und startete für Russland. Dann heiratete sie, wechselte 2022 zum Deutschen Schachbund und positioniert sich gegen die russische Politik. Bald könnte sie die beste Schachspielerin des Landes sein.

Von David Kulessa

Manchmal sind es Kleinigkeiten, die in der Weltspitze des Schachs über den Ausgang eines Spiels entscheiden. Dann kann ein einziger Zug die Stellung auf dem Brett so verändern, dass aus einer Remis-Position oder einem leichten Vorteil für die eine Spielerin eine eindeutige Gewinnstellung für die Gegnerin wird. Von einem Blunder, einem Patzer spricht man in diesen Momenten.