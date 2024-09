Das Debakel zum Champions-League-Auftakt beim FC Bayern hat Trainer Sergej Jakirovic den Job bei Dinamo Zagreb gekostet. Der kroatische Klub gab zwei Tage nach dem 2:9 gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister bekannt, dass eine „einvernehmliche Vertragsauflösung“ mit dem 47-jährigen Bosnier beschlossen worden sei. Übergangsweise übernimmt der bisherige Assistenzcoach Sandro Perkovic den Posten. Zagreb, kroatischer Titelträger, hatte am Dienstagabend in München als erstes Team in der Champions League neun Tore hinnehmen müssen. Für den FC Bayern war es der bislang höchste Sieg.