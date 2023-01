Von Gerald Kleffmann, Melbourne

Mit weiten Schritten schreitet Dietloff von Arnim durch das Spielerrestaurant, das in der Rod Laver Arena, dem Hauptstadion der Australian Open, über eine Rolltreppe zu erreichen ist. Der Rheinländer ist gerade angekommen, bei seiner Statur ist er kaum zu übersehen, sofort schütteln ihm Personen die Hand. Spieleragent Ugo Colombini, der für Juan Martín del Potro und Andy Murray gearbeitet hat, erhebt sich. Herwig Straka, Turnierveranstalter in Wien und Mitglied im Board der Männertour ATP, grüßt. Arnim ist tags zuvor in Melbourne gelandet, er strahlt viel Energie aus, "ich brauche nicht viel Schlaf", sagt er. Zehn Tage lang wird der Präsident des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) hier sein, aber nicht, um sich nur die Spiele der Deutschen anzusehen. Im globalen Tennis ist die Zeit der großen Politik angebrochen, vor allem seit dem vergangenen Donnerstag ist die Szene in Aufruhr.

Arnim berichtet, wie er von der blitzartigen Auflösung eines der spektakulärsten Verträge erfahren habe, die je im Tennis abgeschlossen wurden. Der Tennis-Weltverband ITF hatte 2018 seinen größten Schatz, den traditionsreichen Teamwettbewerb namens Davis Cup, an die Agentur Kosmos abgetreten. Der spanische Fußballprofi Gerard Piqué hat diese Firma im großen Stil aufgebaut, mit potenten Investoren im Rücken wie dem japanischen Internetkonzern Rakuten. Auch Lionel Messi soll involviert sein.

Drei Milliarden Dollar garantierte Piqué, die über 25 Jahre an die Tennisverbände fließen sollten. Nun, nach nur fünf Jahren, kollabierte sein Modell. Die ITF gab das Ende des Deals bekannt. Dietloff von Arnim und seine neun Kollegen im Davis-Cup-Komitee haben das an besagtem Donnerstag vorige Woche mal eben in einer 15-minütigen Videositzung erfahren. So führt der umstrittene ITF-Präsident David Haggerty seine Geschäfte.

"Sogar auf die Frage, wer den Vertrag gekündigt hat, erhielten wir keine Antwort."

Zehn Personen sitzen im Davis-Cup-Komitee, sie waren ohne Betreff kurzfristig zu dem Videomeeting einberufen worden. Als Haggerty die brisante Nachricht verkündete hatte, gab es nach dem ersten Schock Nachfragen, wie Arnim erzählt. Wieso ist der Deal geplatzt? Was passiert jetzt? Auf alles sagte Haggerty, so schildert es Arnim, "nichts". Der Amerikaner berief sich darauf, aus Vertragsinhalten nicht kommunizieren zu dürfen. "Sogar auf die Frage, wer den Vertrag gekündigt hat, erhielten wir keine Antwort." Haggerty gab nur bekannt, dass die ITF 2023 den Davis Cup übernehme.

Es lag aber auch so nahe, warum Kosmos ausstieg oder aussteigen musste: "Kosmos hat offenbar kein Geld mehr", sagt Arnim. Mehr als zwei Millionen Euro seien an die acht Finalteilnehmer der letztjährigen Veranstaltung immer noch nicht ausgezahlt worden. Auch der DTB habe für die Viertelfinalteilnahme noch nichts erhalten. Kosmos, das ist kein Geheimnis, hatte dem Davis Cup einen neuen, aufwendigen Spielmodus verpasst mit Vor- und Endrunden. Die Teams wurden mit Jets von den Gruppenspielorten abgeholt, die Hotelkosten übernommen. Doch, eine einfache Kaufmannsrechnung, wenn die Ausgaben die Einnahmen übersteigen, hat man ein Problem.

Der DTB kann sich indes nicht direkt an Kosmos wenden, die ITF ist der Vertragspartner von Kosmos gewesen, das verkompliziert alles. Weder kann Arnim Kosmos Druck machen, noch erhält er Einblick in die genauen Finanzen der Agentur, die sich selbst "boutique athlete representation agency" nennt. Verklagen bringe auch erst mal nichts, "wenn sie keine Kohle haben, haben sie keine Kohle mehr". Arnim, der schon immer ein Macher gewesen ist, etwa als Turnierdirektor des World Team Cup im Düsseldorfer Rochusclub von 2004 bis 2012, will einen anderen Hebel in die Hand nehmen, mit dem er Korrekturen im Tennis vornehmen will. "Die ITF hat international an Boden verloren. Sie war früher mal der Governing Body of Tennis", sagt Arnim. Er will das ändern und im September bei der kommenden ITF-Präsidentschaftswahl in Cancun als Kandidat antreten. Gegen Haggerty, der seine dritte Amtszeit anstrebt.

Detailansicht öffnen Präsentierten sich als Visionäre: ITF-Präsident David Haggerty (links) und der frühere Spitzenfußballer Gerard Piqué, der mit seiner Agentur Kosmos 2018 die Durchführung des Davis Cup übernommen hatte. (Foto: Javier Soriano/AFP)

Ende 2022 hat Arnim beschlossen, sich zur Wahl zu stellen, das DTB-Präsidium habe sich "einstimmig" für ihn ausgesprochen. Seine Bewerbung soll drei Monate vor dem Termin in Mexiko abgeschickt werden, und hatte er sich grundsätzlich durchaus Chancen ausgerechnet, so ist seine Lage seit dem Ausstieg von Kosmos noch viel besser geworden. Denn der Deal damals mit Piqué war Haggertys großes Zugpferd, mit dem er auf Stimmenfang gegangen war; die Wiederwahl klappte dann für ihn. Auch kleine, bedeutungslose Tennisländer hatten für ihn gestimmt, weil er allen Geld versprochen hatte. So läuft das im Funktionärsgroßkampf.

In Melbourne trifft sich Arnim nun mit ranghohen Tennisvertretern. So hat er sich mit Craig Tiley, dem Chef von Tennis Australia und Turnierdirektor der Australian Open, verabredet, und auch mit Gilles Moretton, dem Präsidenten des französischen Tennisverbandes. Mit allen werde er besprechen, wofür er eintreten werde: "Die Franzosen haben mich bestärkt zu kandidieren." Auch die Italiener würden ihn unterstützen, der englische Verband LTA hat sich bislang bedeckt gehalten. Aber Arnim hat Rückenwind, auch dank Kosmos' Versagen und Haggertys Rolle dabei.

Im November ist die Jahreshauptversammlung des DTB in Köln. Arnim hatte vorgehabt, wieder als Präsident zu kandidieren. Sollte er ITF-Präsident werden, wird er das nicht mehr tun. Seinen Wohnsitz würde er von Düsseldorf nach London verlegen, wo die ITF sitzt. Was muss beim Weltverband anders werden? "Die ITF muss für Transparenz stehen. Sie muss sich beim Davis Cup und Billie Jean King Cup professionell aufstellen. In vielen Ländern gibt es so viel Expertise, die müssen wir nutzen. Es geht auch darum, die Jugend zu fördern und Tennis überhaupt weltweit populärer zu machen." Er ist sich sicher: "Es braucht einen neuen Führungsstil."