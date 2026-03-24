Dass der langjährige Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter wegen der „FC-Bayern-Affäre“ sein Amt verlor, ist keine falsche, aber doch eine zugespitzte Darstellung der Ereignisse. Denn wer wollte dem FC Bayern hier einen Vorwurf machen? Letztlich war es eine banale „Nebeneinkünfte“-Affäre, mit der Reiter bei einem Teil der Wählerschaft Ansehen und Vertrauen einbüßte – unabhängig von der Frage, von wem die Nebeneinkünfte stammten, deren Anmeldung beim Stadtrat der OB leider versäumt hatte. Hätte Reiter die 90 000 Euro nicht vom FC Bayern, sondern vom Schwabinger Zentrum für Brauchtumspflege oder vom Bienenschutzzentrum Neuhausen erhalten, hätte das formal keinen Unterschied gemacht.
MeinungPolitiker in FußballgremienDieter Reiter ist raus. Aber wofür braucht es Dorothee Bär und Lars Klingbeil beim FC Bayern?
Kommentar von Claudio Catuogno
Lesezeit: 2 Min.
Was haben Spitzenpolitiker in den Gremien des FC Bayern zu suchen? Der Grat zwischen „Beratung“ und Interessenkonflikt ist schmal.
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