Interview von Ulrich Hartmann

Das Treffen mit Dieter Hecking findet hoch über dem Ruhrgebiet statt. Aus dem vierten Stock des Bochumer Stadioncenters ist das halbe Revier zu sehen, in der Ferne sogar die Schalker Arena. Hecking, 60, geboren in Castrop-Rauxel und aufgewachsen im ostwestfälischen Soest, übernahm vor viereinhalb Monaten das Traineramt beim VfL Bochum. Damals stand der Malocherklub auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga, abgeschlagen mit erst einem einzigen Punkt. Jetzt, 17 Spiele später, ist der VfL mit 20 Punkten Drittletzter und träumt wieder vom Klassenverbleib. Der Routinier Hecking, der schon viele Vereine und Situationen erlebt hat, als Trainer (Aachen, Hannover, Nürnberg, Wolfsburg, Gladbach, HSV) und zuletzt als Sportvorstand des 1. FC Nürnberg, hat in Bochum einiges in Bewegung gesetzt.