Gastbeitrag von Jorge Valdano

All jene, die das Gesicht in Falten legen, weil sie an den letzten Maradona denken - also an den Maradona, der Schwierigkeiten hatte zu gehen und Probleme hatte zu sprechen, der Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro umarmte und mit seinem Leben machte, was er wollte - , all jene Leute sollten genau hier aufhören zu lesen. Denn dieser Abschied umarmt das Genie, und er begnadigt den Menschen. Es wird hier nicht ein Vorwurf zu finden sein. Denn sein Fußball hatte keinen Makel, und der Mensch war ein Opfer.