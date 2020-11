Abschied von Diego Maradona:Die Fans sagen "Ad10s"

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Quilombo nennt man es in Argentinien, wenn mal wieder etwas aus dem Ruder läuft. Wenn Fußballfans den Bus der gegnerischen Mannschaft durchschütteln, Konzert-Zuschauer die Bühne stürmen oder Sechsjährige auf dem Kindergeburtstag die mühsam dekorierten Räumlichkeiten zerlegen: All das ist hacer quilombo, auf den Putz hauen, Unruhe stiften, ein bisschen Ärger machen.

Allein die Tatsache, dass es für all das ein ganz spezifisches Wort gibt in Argentinien zeigt ja schon, wie sehr der quilombo hier auch Teil der Volksseele ist. Und natürlich kann man Diego Armando Maradona bei all dem nicht außen vorlassen. Er war ja schließlich nicht nur Fußballgott, sondern auch Argentinier. Und wenn man es genau nimmt, dann ist sein ganzes Leben eigentlich ohnehin ein einziger, großartiger, wahnwitziger quilombo gewesen. Auch darum haben ihn die Argentinier so geliebt.

Doch nun ist Maradona tot und soll beerdigt werden, in seiner Heimat Argentinien. Und spätestens hier muss man dann fragen: Hatte wirklich jemand ernsthaft mit stiller Einkehr und Gravitas gerechnet?

Sicherheits- und Hygieneauflagen sollen gelten, so hat man sich das vorgestellt

Früher Nachmittag, Buenos Aires, Plaza de Mayo. Der Platz liegt im Herzen der argentinischen Hauptstadt, zu Füßen der Casa Rosada, dem "Rosa Haus", das eigentlich der Präsidentenpalast ist, nun aber ein Schrein. Noch in der Nacht haben sie Maradonas Leichnam hierhergebracht und aufgebahrt, damit die Fans "Adios" sagen können, oder besser: "Ad10s", wegen der 10, die immer die Rückennummer von Maradona war.

Sicherheits- und Hygieneauflagen sollen dabei natürlich gelten, so hat man sich das vorgestellt. Die Coronakurve in Argentinien hat ja gerade erst aufgehört zu steigen, so soll das bleiben und die Menschen darum auf der einen Seite rein in die Casa Rosada und auf der anderen Seite wieder raus. Dazwischen schnell ein Blick auf den Sarg, nur nicht stehenbleiben. Das war der Plan.

Jetzt aber reicht die Schlange der Menschen bis runter zur Avenida 9 de Julio, drei Kilometer soll sie insgesamt lang sein, heißt es. Ein Meer aus Fahnen und Fußballtrikots. Sprechchöre und Trommeln. Am Straßenrand gibt es Grillfleisch und fettige Würste.

Und natürlich: Es gibt auch Tränen. Genauso wie - natürlich - auch Tumulte. Schon um sechs Uhr morgens ging es damit los, heißt es in den Nachrichten. Rangeleien mit der Polizei, Geschubse, umgeschmissene Absperrgitter, quilombo.

Viele Menschen sind schon seit Stunden hier, im Morgengrauen sind sie losgefahren, in Banfield, Quilmes, Avellaneda und all den anderen Orten im Conurbano, dem Vorstadtgürtel von Buenos Aires, der genauso riesig ist wie oftmals bitterarm. Er habe noch einmal den Diego sehen wollen, sagt Pascual aus La Matanza. "Danke sagen, für alles." Den WM-Sieg, die Freude und den Stolz, dass es auch einer von unten ganz nach oben schaffen kann, von einer Baracke in Villa Fiorito bis in den Präsidentenpalast.