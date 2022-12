Kommentar von Felix Haselsteiner

Kickball Dad gab einen tiefen Seufzer von sich, dann lehnte er sich auf dem Sofa zurück, nahm seinen Fan-Schal in die Hand und schwenkte ihn hin und her. U-S-A stand in großen Lettern auf dem Schal des Mannes, der aus seinem Wohnzimmer heraus auch von der Art und Weise erzählt, wie ein Land gerade seinen Weg zu einer Fußballkultur findet. Die Tochter Alyssa filmt ihren Vater dabei und postet die Videos auf Instagram, wie so viele Amerikaner dieser Tage: Soccer ist mit der Weltmeisterschaft 2022 in der US-amerikanischen Internetkultur angekommen - und vielleicht ist das der wichtigste Schritt, den dieses Land gehen musste, um sich mit Fußball endgültig anzufreunden.

Kickball Dad ist mit seinem Account nur einer von vielen. Memes - kleine, humoristische Bilder im Internet - zur Fußball-Weltmeisterschaft und zum #USMNT (US Male National Team) kursieren im Internet seit Wochen zuhauf. Sie sind Teil der US-amerikanischen Art, das Turnier in Katar zu verfolgen: Rekord-Einschaltquoten veröffentlichten nach dem zweiten Gruppenspiel gegen England die übertragenden Sender Fox und Telemundo, was insbesondere deshalb bemerkenswert war, weil die Partien daheim zur Mittagszeit im Fernsehen zu sehen waren - nicht zur Primetime. 15,4 Millionen Menschen verfolgten das Spiel gegen England, es waren mehr als beim bisherigen TV-Rekordspiel in den USA, dem WM-Finale 1994 in Los Angeles.

Sicherlich, manche wird das verwundern. Denn wer ein WM-Spiel in amerikanischen Bars verfolgt, muss immer noch damit rechnen, beim Stand von 0:0 in der 90. Minute danach gefragt zu werden, ob es jetzt gleich ein Elfmeterschießen gebe. Aber immerhin gibt es inzwischen Hunderte Leute in diesen Bars, denen man eine solche Frage als unwissender Interessierter auch stellen kann.

Humor, Stars, Patriotismus - so sieht offenkundig der Weg zu mehr Begeisterung aus

2018, als die USA die WM verpasst hatten, war das so noch nicht der Fall. Der US-Fußball schien damals, zwei Jahre nach dem Ende der Ära des Trainers Jürgen Klinsmann, wieder mal gescheitert zu sein. Umso erstaunlicher ist die aktuelle Erweckung - mit der jüngsten Mannschaft dieser WM, die von Präsident Joe Biden vor dem entscheidenden Spiel gegen Iran die Ansage bekam, sie könne es schaffen ("And they did it!", freute sich Biden später öffentlich).

Auffällig ist der Mut, den amerikanischen Weg zu gehen: "It's called Soccer", hallte es zuletzt während der US-Spiele ab und zu durch die Stadien in Katar, es heiße also Soccer und nicht Football. Die Debatte hatten vor der WM in einer Werbung für einen Chips-Hersteller, die im US-Fernsehen rauf und runter lief, bereits David Beckham und der ehemalige American-Football-Quarterback Peyton Manning geführt. Humor, Stars, Patriotismus, und das alles am besten im Internet - so sieht offenkundig der Weg aus zu mehr Soccer-Begeisterung in den USA.

Jetzt muss nur noch der Rest der Welt - insbesondere Europa - akzeptieren, dass die amerikanische Art, Fußball zu verfolgen, auch Respekt verdient hat. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nämlich wird erneut nicht den traditionellen Vorstellungen der Fußballkultur-Hohepriester in den Heimatländern der Sportart entsprechen. Es wird eine amerikanisch-mexikanisch-kanadische Variante sein. Möglicherweise schriller, abseitiger und mit weniger puristischem Fokus auf die 90 Minuten auf dem Rasen. Kickball Dad kann es bestimmt kaum erwarten.