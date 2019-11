Es ist für einen Fußballlehrer nicht der schlechteste Gedanke, das zu probieren, was schon unter Pep Guardiola funktioniert hat. So sehen das vermutlich die meisten Fußballlehrer der Welt, nur Pep Guardiola nicht, der ja den Selbstzweifel zur Kunstform erhoben hat; aber für Guardiola ist der beste Trainer der Welt auch nicht Guardiola, für ihn ist das Marcelo Bielsa, der Argentinier, von dem er sich in vielen Fragen des Fußballs hat schulen lassen. Unter anderem in der Frage, wo Javier Martínez gut Fußball spielen kann.

Als Guardiola im Sommer 2013 als Trainer zum FC Bayern kam, stellte er diesen Martínez, der auf der Position vor der Abwehr ein wesentlicher Stabilisator auf dem Weg zum Titel in der Champions League war, in die Innenverteidigung. Dorthin also, wo Martínez einst unter Bielsa bei Athletic Bilbao gespielt hatte. Zwei Jahre später, im Sommer 2015, berichtete Martínez, dass Guardiola ihn "mit 200 Videos unterrichtet habe", was vermutlich eine ungenaue Angabe war; 200 Videos schaut Guardiola üblicherweise an einem normalen Wochenabend. Martínez sagte auch: "Pep hat mich gelehrt, die Rolle des Innenverteidigers ganz anders zu spielen als unter Marcelo Bielsa, bei dem ich Manndeckung gespielt hatte." Der Gedanke, Martínez nun wieder dort einzusetzen, wo dieser schon Bielsa und Guardiola überzeugt hatte, ist also gleich zu Beginn ein überzeugender Gedanke von Hansi Flick an seinem ersten Arbeitstag als Trainer des FC Bayern.

Andererseits: Bleibt ihm überhaupt so viel anderes übrig?

Bielsa bei Bilbao und auch Guardiola beim FC Bayern konnten Martínez in die Innenverteidigung verschieben, weil sie den Luxus hatten, mit einem Spieler zu arbeiten, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann; vor allem Guardiola hatte außerdem den Luxus, dass er einen Kader trainierte, der ihm mehrere Varianten ließ. Für den neuen Bayern-Trainer Hansi Flick ist der Innenverteidiger Javier Martínez dagegen kein Luxus. Es ist fast schon eine Notwendigkeit.

Niklas Süle: monatelang verletzt. Lucas Hernández: wochenlang verletzt, vielleicht auch monatelang. Jérôme Boateng: für zwei Spiele in der Liga gesperrt, das erste davon ist das am Samstag gegen Borussia Dortmund. Übrig bleibt Flick von den sogenannten etatmäßigen Innenverteidigern allein Benjamin Pavard, der aber in den vergangenen Wochen oft unsicher wirkte. Flick übernimmt eine Abwehr, die als solche kaum noch zu erkennen ist.

Die Fehler in der Defensive, die fehlende Abstimmung in der Rückwärtsbewegung, das war eines der großen Themen in den letzten Wochen von Flicks Vorgänger Niko Kovac, es bleibt auch vor dem ersten Spiel des neuen Trainers zentral. Die "primäre Aufgabe" sei es, "besser zu verteidigen", sagt Joshua Kimmich. Das Verteidigen "im Verbund" habe zuletzt nicht funktioniert, "deswegen haben wir so viele Gegentore bekommen". Es dürfe nicht sein, fordert er, dass die Bayern "pro Spiel drei Tore schießen müssen, um das Spiel zu gewinnen". Und Flick will von seiner Mannschaft sehen, dass sie kompakt ist, aber auch, "dass sie die Initiative ergreift, nach vorne verteidigt, den Ball haben will".

Das Spiel an diesem Mittwoch gegen Piräus sieht Flick im Verbund mit dem Spiel gegen Dortmund; er wird daher wohl schon gegen Piräus auf Boateng verzichten. Und er verrät, dass er auf Martínez setzen werde, ansonsten "können Sie da nix herauskitzeln". So viel allerdings dann doch: Ob Martínez in der Innenverteidigung spielen werde? Flick sagt: "Ja."

Um Martínez herum baut Flick also seine Abwehr zusammen. Die konservativste Variante wäre es dabei, Pavard neben Martínez in der Mitte zu lassen, Kimmich auf rechts zu stellen und auf links David Alaba. Vor der Abwehr spielen dann aber weder Martínez noch Kimmich, also keiner der beiden Spieler, die die beste Absicherung versprechen. "Bei den Positionen will ich nichts vorwegnehmen", sagt Kimmich am Dienstag geheimnisvoll. Und Kimmichs Position lässt Flick dann auch tatsächlich nicht aus sich herauskitzeln.

Der frühere Sechser Flick schätzt die Sechser-Qualitäten von Kimmich sehr, genauso wie die von Martínez; bei der konservativsten Variante müsste er die für ihn attraktivsten Spieler auf seiner Position aber übergehen. Denkbar wäre daher, dass Alaba als Innenverteidiger spielt und links hinten Alphonso Davies - allerdings war dies auch die Lösung beim 1:5 in Frankfurt. Oder Flick gibt in der Innenverteidigung dem Talent Lars Lukas Mai eine Chance. In beiden Fällen könnte Pavard nach rechts rücken und Kimmich ins Mittelfeld. Den 19-jährigen Mai hatte Kovac konsequent ignoriert; junge Spieler aufzubauen, ist in München nicht als Kernkompetenz von Kovac aufgefallen. Hansi Flick dagegen hat sich seinen Namen auch als Talentförderer gemacht.