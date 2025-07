Liverpools Offensivmann Luis Díaz soll den FC Bayern 75 Millionen Euro Ablöse kosten. Sportlich kann er eine Soforthilfe sein – doch die Nachhaltigkeit des Geschäfts ist fraglich.

Von Sebastian Fischer

Die ersten Bilder der neuen Saison von der Säbener Straße sahen ausgesprochen unspektakulär aus, aber das war den Protagonisten keineswegs vorzuwerfen. Michael Rechner, Torwarttrainer des FC Bayern, und Jonas Urbig, der Ersatztorhüter, wurden am Montag im Münchner Graupelwetter bei einer gemeinsamen Einheit auf dem Trainingsplatz beobachtet, noch bevor in den kommenden Tagen das Mannschaftstraining beginnt. Es wird Rechner und Urbig hoffentlich nicht stören, dass sie sich damit für einen Vergleich anboten: Was an der Adresse des deutschen Meisters wohl stattdessen gerade los wäre, hätten sich die Pläne des Klubs erfüllt?