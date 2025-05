Speerwerfer Julian Weber hat im WM-Jahr für eine Überraschung gesorgt. Der Olympiasechste von Paris durchbrach bei der Diamond League in Doha als erst siebter deutscher Leichtathlet die Schallmauer von 90 Metern. Mit 91,06 Metern zog Weber, der den Speer in vorherigen Versuchen bereits auf 89,84 und 89,06 Meter geworfen hatte, im letzten Durchgang eines hochklassigen Wettkampfs an dem Olympiasieger von 2021, Neeraj Chopra aus Indien (90,23 Meter), vorbei. Mit Weltjahresbestleistung sicherte er sich den Sieg.