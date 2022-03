Der französische Tempodribbler Moussa Diaby hat in dieser Saison einen enormen Leistungsschub erfahren. Er ist der beste Grund dafür, dass Leverkusen sich beim Gastspiel in München etwas ausrechnet. Nicht zum ersten Mal.

Von Philipp Selldorf, Köln

Klaus Gjasula hat am Wochenende frei, der Mittelfeldspieler sitzt mal wieder eine Sperre ab. In 17 Zweitligaspielen für Darmstadt 98 hat er bereits zehn gelbe Karten erwirtschaftet, gewöhnliche Profis sähen sich damit in strafrechtlich brisanter Lage, für den 32-jährigen Gjasula aber stellt das Register eine standesgemäße Bilanz dar - beim SC Paderborn kam er vor zwei Jahren sogar mal auf 17 Verwarnungen im Laufe der Saison, was ihn zum FC Bayern der Gelbsünder erhebt. In der Geschichte des deutschen Profifußballs ist er somit als Rekordhalter verzeichnet.

Gjasula muss allerdings achtgeben, dass ihm nicht der junge Kollege Moussa Diaby den Rang streitig macht. Auch Diaby hat in dieser Saison schon zwei Wochenenden auf der Strafbank verbracht, sieben gelbe sowie eine gelb-rote Karte kosteten ihn unfreiwillig Spielzeit. Dabei scheint der stets durch einen Helm bewehrte, diplomierte Störenfried Gjasula mit Bayer Leverkusens federleichtem und blitzgeschwinden Flügelspieler wenig mehr gemein zu haben als den Beruf des Fußballprofis.

Doch wenn es um Verstöße gegen das Regelbuch geht, dann liefern sich die beiden neuerdings eine Art Meisterschaft. In der aktuellen Foulstatistik übertrifft Diaby, vermeintlich unschuldige 22 Jahre alt, sogar seinen Mitspieler Robert Andrich, der nicht nur wegen seiner Sträflingsfrisur und dem bösen Blick an den berüchtigten Briten Vinnie Jones erinnert - auch seine Methoden als Sheriff im Leverkusener Mittelfeld sind gelegentlich vergleichbar. Nach insgesamt 28 Fouls ist Diaby dem erfahrenen Kollegen dennoch um einige Maßregelungen voraus, darüber hat sich auch Gerardo Seoane Gedanken gemacht.

Der Münchner Upamecano wird seine beste Verfassung brauchen, um den außerordentlich formstarken Bayer-Stürmer einzufangen.

Der schweizerische Trainer hat, wie das seine Art ist, auch für diesen ungewöhnlichen Fall eine auf mehreren Ebenen durchdachte Erklärung. Die vielen Fouls wertet er einerseits als oft ungestümes Bemühen um Mitarbeit bei der Vorwärtsverteidigung ("Er ist sicher kein Defensivspezialist") und andererseits als Reaktion auf die oft verzweifelten Versuche der Gegenspieler, den Super-Sprinter Diaby "in die Zange zu nehmen", was dann zu einer Frage von "Emotionskontrolle" werde, wie Seoane findet: "Da muss sich Moussa gegenüber den Gegenspielern und dem Schiedsrichter im Zaum halten."

Das Treffen mit Bayern München am Samstag hätte für Diaby beinahe eine Sonderprüfung seiner Selbstkontrolle erfordert. Lucas Hernández hätte sicherlich ein Vergnügen daran gehabt, den französischen Landsmann mit allen Instrumenten seines rustikalen Werkzeugkoffers zu bearbeiten, Zange, Hammer, Schraubenzieher. Aber Hernández verpasst das Spitzenspiel der Bundesliga wegen einer Sperre, Dayot Upamecano wird ihn wohl ersetzen, und man tut ihm keine Blamage an, wenn man ihm für die unvermeidlichen Begegnungen mit dem universell auftauchenden Diaby außer Hals- und Beinbruch auch Toi Toi Toi sowie Mast- und Schotbruch wünscht. Er kann es brauchen. Upamecano hatte zuletzt ein paar Mühen, sein Niveau zu halten, doch er wird seine beste Verfassung brauchen, um den außerordentlich formstarken Bayer-Stürmer einzufangen.

Leverkusen will alles versuchen, um Wirtz und Diaby länger am Rhein zu halten

Ein Spiel zwischen dem FC Bayern, der vielleicht gerade ein bisschen besiegbarer erscheint als sonst, und Bayer 04 Leverkusen, das vielleicht gerade in der Lage ist, diese kleine Schwäche der Münchner auszunutzen, hat es in den vergangenen 25 Jahren schon sehr oft gegeben. Und sehr oft verwandelten sich die Komplimente, die es vorher gab, nach dem Spiel in umso größere Polemik. Beim Hinspiel im Rheinland war die Ausgangslage ähnlich - zur Halbzeit führten die angeblich gerade etwas weniger starken Bayern bereits 5:0. Doch diese demütigende Erfahrung sei "keine Hypothek", meint Seoane und hat selbstverständlich auch dafür eine rationale Erläuterung parat: Es gebe schließlich im Punktspielbetrieb kein Hin- und Rückspielverfahren. "Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, auf ein gutes Leistungsniveau zu kommen", weiß er in korrektem Ton mitzuteilen.

Diaby könnte dabei in entscheidender Weise behilflich sein, wenn er das Werk der vorigen Wochen fortsetzt. In seinem dritten Jahr bei Bayer hat er sein Repertoire so sehr erweitert, dass viele Bayer-Freunde bereits um seinen Verbleib fürchten. Der Klub hat gelernt, mit dem Thema zu leben. Jedes Jahr geht ein Anderer, der in Leverkusen eine mutmaßlich große Karriere gestartet hatte, Kai Havertz 2020, Leon Bailey 2021, jeweils zu Preisen, die mehr als nur Schmerzensgeld ausmachten. Bailey, mehr oder weniger Reservist bei Aston Villa, brachte 32 Millionen Euro ein. Diesmal würde Bayer seine besten Jungs aber gern noch etwas behalten, Spielmacher Florian Wirtz und Sturmrakete Moussa Diaby verstehen sich an jedem Wochenende noch etwas besser - zum Schaden der Gegner. Die Bayern dürften Bescheid wissen.