Spitzensportler, die an Diabetes 1 leiden, müssen vieles berücksichtigen. Im Interview erklärt Experte Christian Brinkmann den neuesten Stand der Blutzuckermessung, welche Sportarten sich für Patienten eignen und wofür er Tennisprofi Zverev bewundert.

Christian Brinkmann forscht und lehrt an der IST Hochschule in Düsseldorf sowie an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Dort leitet der Sportwissenschaftler am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin die Arbeitsgruppe „Integrative und experimentelle Sporttherapie bei Diabetes mellitus und Adipositas“. Im Interview spricht der Experte über Belastungen, denen Diabetes-Patienten im Spitzensport ausgesetzt sind, neue Messmethoden während des Sports und die Vorbildfunktion von Alexander Zverev.