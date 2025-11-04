Christian Brinkmann forscht und lehrt an der IST Hochschule in Düsseldorf sowie an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Dort leitet der Sportwissenschaftler am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin die Arbeitsgruppe „Integrative und experimentelle Sporttherapie bei Diabetes mellitus und Adipositas“. Im Interview spricht der Experte über Belastungen, denen Diabetes-Patienten im Spitzensport ausgesetzt sind, neue Messmethoden während des Sports und die Vorbildfunktion von Alexander Zverev.
Leistungssport und Diabetes„Wettkämpfe über Stunden sind herausfordernd für das Diabetesmanagement“
Spitzensportler, die an Diabetes 1 leiden, müssen vieles berücksichtigen. Im Interview erklärt Experte Christian Brinkmann den neuesten Stand der Blutzuckermessung, welche Sportarten sich für Patienten eignen und wofür er Tennisprofi Zverev bewundert.
Interview von Gerald Kleffmann
Diabetiker Alexander Zverev:"Wenn ich mich nicht spritze, komme ich in Lebensgefahr"
Darf er sich auf dem Platz Insulin spritzen? Muss er in die Umkleide? Bei den French Open kritisiert Alexander Zverev Unklarheiten beim Thema Diabetes - auch bei seinem gewonnenen Achtelfinalmatch war er betroffen.
