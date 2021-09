Von Ralf Tögel

Am Samstag treten die Erlanger Handballer beim Meisterschaftszweiten SG Flensburg-Handewitt an, für die Revanche müssen sie nicht lange warten: Bereits am Wochenende 5./6. Oktober treffen die beiden Teams in der zweiten Runde des DHB-Pokal erneut aufeinander, dieses Mal allerdings in der Nürnberger Arena. Die Rimparer Wölfe erwarten den Erstligisten TVB Stuttgart, der TV Großwallstadt empfängt Hamm-Westfalen.