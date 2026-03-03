Zum Hauptinhalt springen

FußballDFL führt neuen U21-Wettbewerb ein

Der aktuelle deutsche U19-Meister: Jugendspieler des 1. FC Köln nach dem Finalsieg gegen Leverkusen im Mai 2025.
  • Die Deutsche Fußball Liga führt zur Saison 2026/27 eine freiwillige U21-Liga für alle 36 Erst- und Zweitligisten ein.
  • Der Wettbewerb ist für Spieler der Altersklassen U17 bis U21 vorgesehen, zusätzlich dürfen bis zu vier ältere Spieler eingesetzt werden.
  • Die Entscheidung folgt einer Expertengruppe-Empfehlung mit Jürgen Klopp und soll die Talentförderung im deutschen Fußball professionalisieren.
Die Deutsche Fußball Liga gründet zur neuen Saison eine zusätzliche Liga für U21-Teams der Klubs aus erster und 2. Bundesliga. Die Teilnahme soll freiwillig sein.

Die 36 Profiklubs haben wie erwartet die Einführung einer eigenen U21-Liga ab der Saison 2026/27 beschlossen. Damit soll die Talentförderung im deutschen Fußball weiter professionalisiert werden. Die Erst- und Zweitligisten fällten den Beschluss auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga DFL in Düsseldorf ohne Gegenstimme.

Der neue Wettbewerb ist ein freiwilliges Zusatzangebot für alle Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga und eine Ergänzung zum bestehenden Ligen-System, aus dem zweite Mannschaften der Profiklubs nicht ausgegliedert werden müssen. Die Teilnahme ist für Spieler im Übergangsbereich der Altersklassen U17 bis U21 vorgesehen.

Pro Mannschaft dürfen zudem bis zu vier ältere Spieler eingesetzt werden, um sowohl junge Talente gezielt zu fördern als auch beispielsweise verletzten Spielern nach längeren Pausen die Rückkehr in den Spielbetrieb zu erleichtern. Die Vereine folgten damit der Empfehlung einer Expertengruppe, der unter anderem der ehemalige Top-Trainer Jürgen Klopp und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig angehörten.

„Eine Top-Nachwuchsentwicklung ist ein wichtiger Faktor für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der Bundesligen. Mit dem neuen U21-Zusatzwettbewerb schaffen wir kurzfristig eine zusätzliche Möglichkeit, Talenten mehr Einsatzzeit auf Wettbewerbsniveau zu bieten und ihre Ausbildungszeit gezielt zu verlängern“, sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz.

