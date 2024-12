Kommentar von Philipp Selldorf

Es ist überall bekannt, was geschieht, nachdem Verbrecher gemeinsam erfolgreich ein Ding gedreht haben: Hand in Hand haben sie gearbeitet, um die Bewacher auszuschalten und die Flucht zu arrangieren. Doch dann beginnen die wahren Probleme – wenn es daran geht, die Beute zu teilen. Beispielhaft wird dieses Naturgesetz der Gesetzlosen in dem Film „Die Geier warten schon“ (USA 1973) dokumentiert. Die Banditen haben den Eisenbahn-Raub raffiniert durchdacht, kein Schuss muss fallen. Doch statt den Zaster einfach in vier Portionen zu teilen und zu verduften, streiten die Halunken darüber, wer wie viel bekommen soll. Und am Ende wird keiner reich und glücklich, sondern alle liegen erschossen im Staub.