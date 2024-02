Der gescheiterte Investoren-Deal offenbart, in welch beunruhigender Verfassung die Branche ist. Das Geld wird weniger, der Frust größer, und eine Lösung ist nicht in Sicht - da können selbst grundsätzliche Gewissheiten erodieren.

Kommentar von Thomas Kistner

Tausende Fans mit sackweise Wurfmaterial agitierten in den Stadien wochenlang für den Ausstieg aus dem Einstieg in ein Investorenbündnis, dann warfen die in der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vereinten Klubvertreter ihrerseits: das Handtuch. Nur Wochen, nachdem sie den Deal abgesegnet hatten. Auf den Logenplätzen ist es nicht weit her mit der Zweikampfhärte, jener guten alten Spieltugend, die Boni-gesättigte Manager ja so gern beim Ballpersonal auf dem Rasen einfordern.