Die Deutsche Fußball-Liga startet einen neuen Versuch, einen Anteil an den Medienrechten der Bundesliga an Investoren zu verkaufen. Nach dem gescheiterten ersten Anlauf im vergangenen Mai, als die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit unter den 36 Erst- und Zweitliga-Klubs nicht zustande gekommen war, wurde auf die Kritik reagiert. In einer Mitteilung vom Dienstagabend veröffentlichte die DFL einige der zentralen Leitlinien, um diesmal die Zweifler zu überzeugen. Die Liga will keine Anteile verkaufen, angedacht ist eine zeitlich begrenzte Minderheitsbeteiligung an den Lizenzerlösen aus der Verwertung kommerzieller DFL-Rechte.