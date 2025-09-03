Drei Zugänge kündigte Uli Hoeneß listig lächelnd an, als er mit Fernando Carro, dem Chef des Liga-Konkurrenten Bayer Leverkusen, beisammenstand. Ab November würden sie das Aufgebot des FC Bayern verstärken, und noch besser: den Klub keinen Cent kosten. Carro schaute Hoeneß, wie die anderen Umstehenden, verwundert an. Im November? Hoeneß genoss die Verwirrung und zählte auf: Jamal Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito – die Münchner Reserve aus der Reha-Abteilung.
Mitgliederversammlung der DFLHoeneß hält die Bergpredigt
Uli Hoeneß wird auf der DFL-Gala in Berlin für sein Lebenswerk geehrt. Er geißelt die Summen auf dem Sommertransfermarkt – und verordnet seinem FC Bayern ein neues Motto.
Von Philipp Selldorf, Berlin
