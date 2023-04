Investorensuche der Bundesliga:36 Interessen im Konflikt

Raffgier vs. echte Liebe? Viele Fans - hier beim Spiel des VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart - lehnen die Veräußerung von Anteilen strikt ab.

Von Philipp Selldorf

Gangster, die sich um die Beute streiten, sind ein altes Motiv des Kinos und vermutlich der räuberischen Menschheit schlechthin. Erst hält man zusammen, tüftelt alles aus, sammelt die heiße Ware ein. Dann will der eine mehr als der andere haben, ihn abspeisen und austricksen, es kommt zum Streit und zum Verrat, und am Ende ist Alain Delon tot, und Jean Gabin wird verhaftet, wie in "Der Clan der Sizilianer" (Frankreich 1969).