Kommentar von Thomas Hürner

Niclas Füllkrug mag das nationale Beliebtheitsranking und sehr wahrscheinlich die Torjägerliste anführen, wenn diese Bundesliga-Saison vorbei ist, aber für mehr wird's nicht mehr reichen. Na gut, nicht ganz ausgeschlossen, dass der Stürmer aus Bremen demnächst an der Spitze der Torjägerliste einer WM steht, wenn ihn die handelsüblichen Stufen auf der Karriereleiter weiterhin so wenig interessieren wie zuletzt. Doch Füllkrug, der voriges Jahr nicht mal an der Spitze der Zweitliga-Torjägerliste stand, wird es in diesem Fußballerleben nicht mehr zum Weltstar bringen. Aus ihm wird kein Superstar mehr, auch kein Kracher. Ein Kracherchen ist er aber allemal.