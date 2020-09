Kommentar von Philipp Selldorf

Es gab mal eine TV-Serie namens "Task Force Police", deren zähfließende Erzählweise das damals noch recht hohe Geduldsniveau so sehr strapazierte, dass sie folgerichtig am Sonntagnachmittag ausgestrahlt wurde, wenn sich die meisten Menschen eh im Halbschlaf befanden. Zudem schaffte es die Sendung dank ihrer enormen Behäbigkeit, beim betroffenen Zuschauer den Begriff Task Force auf immer zu diskreditieren.

Aber das konnten die Leute von der Deutschen Fußball Liga natürlich nicht wissen, als sie in dieser Woche die Gründung und Besetzung der "Task Force Zukunft Fußball" bekanntmachten.

Task Forces treten in Militär und Polizei als spezielle Einsatzverbände auf oder als Sondereinheiten im akuten Katastrophenfall. Ganz so schlimm ist es um den Profifußball nicht bestellt, wenngleich ihm zuletzt oft nachgesagt wurde, er sei krank, verdorben und korrumpiert. Dass das Ansehen des Metiers beschädigt ist, haben dessen Sachwalter im Stillstand der Corona-Krise erfahren, als der Bundesliga aus allen Richtungen moralische Vorwürfe gemacht wurden. DFL-Chef Seifert versprach daraufhin, das System prinzipiell zu überprüfen, weshalb es nun diese neue Arbeitsgruppe gibt.

Ihr gehören 35 mehrheitlich gewiss schlaue Menschen an, unter anderen ein halbes Dutzend Vertreter der Fankurven und Repräsentanten der Business-Logen, Politiker wie Martin Schulz und Cem Özdemir, die Manager Fredi Bobic und Max Eberl - sowie zwei aktive Fußballer, die Torhüter sind, Robin Himmelmann (St. Pauli) und Andreas Luthe (Union Berlin). Es darf als sicher gelten, dass die DFL-Leute sehr lange beraten haben, bis die Waage an der Gästeliste den politisch korrekten Wert anzeigte. Niemand sollte schon vorher beleidigt sein, die Themen sind ja bereits sensibel genug: Neben etlichen anderen hehren Aspekten geht es um bessere Wettbewerbsbalance, ethische Standards, Wünsche der Fans und Förderung des Frauenfußballs. Die Resultate der Erörterungen sollen dem DFL-Präsidium und den 36 Profi-Klubs neue Bewusstseinshorizonte erschließen.

Nichts wäre nun leichter, als zu sagen: Das bringt doch sowieso nichts. Selbstredend wird es dieser Kommission nicht gelingen, die despotische Herrschaft des FC Bayern zu beenden. Sie wird auch nicht dafür sorgen können, dass Spieler künftig nur noch die Hälfte verdienen und Bus oder Bahn statt Lamborghini fahren. Für Wunschvorstellungen, zumal moralischer, nostalgischer oder fundamentalistischer Art, ist das globale System Profisport nicht zugänglich.

Geschäftemacherei nicht schon in der D-Jugend wuchern lassen

Dennoch kann es nicht verkehrt sein, wenn sich jetzt eine Gruppe berufener Menschen daran versucht, Ideen zu formulieren und auf den Instanzenweg zu schicken. Fußball ist ein Geschäft, ein Riesengeschäft sogar, und er ist als Gegenstand seiner Vermarktung auch ein "Produkt", wie es die Funktionäre nun einräumen, als ob sie damit eine mit Recht verheimlichte, obszöne Wahrheit aussprächen. Aber zum Glück ist Fußball mehr als Big Business, bekanntlich sogar mehr als eine Sache von Leben und Tod. Daher ist er immer noch groß, obwohl die Dekadenz längst Formen angenommen hat.

Wenn es also um Sittenpflege geht, könnte man zum Beispiel unten anfangen und erwirken, dass Geschäftemacherei nicht schon in der D-Jugend wuchert. Und wenn man wirklich wollte, ließen sich durchaus einige unschöne Phänomene, etwa beim An- und Abwerben von Spielern und Trainern, besser bekämpfen. Auch Schranken für besseres Wirtschaften der Vereine könnten installiert werden, ohne dass es Sozialismus wäre. Regeln zu all diesen Themen gibt es bereits, man müsste sie nur mal anwenden.

Wenn sie sich auf reelle Themen besinnt, kann die Task Force der DFL eine sinnvolle, vielleicht sogar segensreiche Einrichtung sein. Wenn sie in Illusionen schwelgt, wird sie wie die nahezu gleichnamige Fernsehserie an einem vergessenen Sendeplatz verschwinden.