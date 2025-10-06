Bundestrainer Julian Nagelsmann muss zum Auftakt der Vorbereitung auf die wegweisenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland auf Sturm-Hoffnung Nick Woltemade verzichten. Der formstarke Profi von Newcastle United fehlte am Montag beim Treffen in Herzogenaurach wegen eines grippalen Infekts. Auf eine Nachnominierung verzichtete Nagelsmann, Woltemade wird in den kommenden Tagen bei der DFB-Auswahl erwartet. Der Bundestrainer begrüßte damit 23 Spieler im Teamquartier.

Am Freitag (20.45 Uhr/ARD) trifft seine Mannschaft in der Quali für die Endrunde 2026 in Sinsheim auf Luxemburg, drei Tage später steht Spiel vier in der Gruppe A in Belfast an (20.45 Uhr/RTL). Zwei Siege sind nach dem Fehlstart in der Slowakei (0:2) trotz des folgenden 3:1 gegen Nordirland Pflicht.

Woltemade soll dabei eine Schlüsselrolle zukommen. Der Ex-Stuttgarter hat nach seinem Wechsel auf die Insel in der Premier League sofort Fuß gefasst und in sieben Pflichtspielen viermal getroffen.

Neben dem 23-Jährigen hat Nagelsmann im Angriff nur noch den Frankfurter Jonathan Burkardt und Maximilian Beier aus Dortmund im Kader. Keiner dieser drei Spieler hat bislang für die DFB-Elf getroffen. Niclas Füllkrug (West Ham United) verzichtete der Bundestrainer dennoch, der frühere Bundesliga-Profi ist außer Form.