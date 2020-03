Der Deutsche Fußball-Bund will bei Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund Vorsicht walten lassen und den 15-Jährigen behutsam an neue Aufgaben heranführen: "Wir müssen aufpassen, dass es sich bei Youssoufa nicht so entwickelt wie einst bei Fiete Arp", sagte U19-Trainer Guido Streichsbier der Bild. Beim früheren HSV-Talent Arp, der inzwischen überwiegend beim FC Bayern II spielt, sei "die Erwartungshaltung bundesweit so schnell so groß gewesen, dass ein 17-Jähriger den HSV plötzlich alleine tragen sollte. Das geht nicht, da sind wir alle gefordert." Moukoko nimmt derzeit am Lehrgang der U19 in Herzogenaurach teil. Er führt die Torjägerliste der Weststaffel der U19-Bundesliga mit 32 Treffern an. In der Vorsaison hatte das in Kamerun geborene Sturmjuwel mit 46 Treffern den Torrekord des früheren Schalkers Donis Avdijaj in der U17-Bundesliga geknackt. Zuletzt verzichtete der DFB in Absprache mit Dortmund auf Nominierungen von Moukoko.