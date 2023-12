Kommentar von Thomas Hürner

Zu den Klassikern der Weihnachtszeit gehört der Film "Schöne Bescherung", in dem der Familienvater Clark Griswold nichts unversucht lässt, um seiner vielköpfigen Sippe ein tolles Familienfest zu bereiten. Zu Clarks Bedauern geht allerdings schief, was schiefgehen kann: Der Weihnachtsbaum brennt ab, seine erhoffte Gratifikation wird einkassiert und er verliert seinen Job. In der Schlussszene steht dann Clarks erratischer Cousin Eddie vor einer Klärgrube und wirft ein brennendes Streichholz hinein: Der Vorgarten steht in Flammen, die opulente Weihnachtsdekoration wird in den Himmel geschleudert.