Um 17.53 Uhr MEZ am Sonntag hielt zwar vielleicht nicht die ganze Welt, aber doch zumindest Robin Braun den Atem an. Gleich würde er eine Ansage machen, und er würde damit einen Schritt von historischer Tragweite vollziehen, darüber waren sich die Kommentatoren einig. Der Schiedsrichter Braun malte also mit schönem Schwung den Bildschirm in die Luft, drückte einen Knopf an seiner Audio-Ausrüstung und verkündete, dass er seinen Beschluss revidiert habe: „Nach Ansicht der Bilder lautet die Entscheidung: Abseits. Kein Strafstoß.“ Statt mit einem Elfmeter für Bayer Leverkusen wurde das Bundesliga-Spiel mit einem Freistoß für die TSG Hoffenheim fortgesetzt.