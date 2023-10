An diesem Samstag gibt Julian Nagelsmann sein Debüt als Bundestrainer. Die Mission bis zur EM geht er demütig und gewissenhaft an. Er weiß: Seine Maßnahmen müssen sitzen - denn die Zeit arbeitet eher gegen ihn.

Von Thomas Hürner, Hartford

Wer Julian Nagelsmann immer schon mal missverstehen wollte, hätte am Freitag dazu die Gelegenheit gehabt. Man musste es dann aber schon sehr böse mit ihm meinen. Zuerst hatte der neue Bundestrainer glaubhaft versichert, "nicht gesungen" zu haben, was ihm im engen Pressestübchen im US-amerikanischen Hartford auch jeder glaubte. Wenig später streute Nagelsmann aber selbst Zweifel an dieser Version. Denn da erklärte der Coach stolz, dass er unlängst nochmal die deutsche Nationalhymne geübt habe, die müsse ja schließlich sitzen in diesem Job.