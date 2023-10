Müller und Hummels im DFB-Team:Zwei Profis als Klebstoff

Von Thomas Hürner, Foxborough

Am 9. Februar 2011 haben sich Thomas Müller und Mats Hummels knapp verpasst. Wobei, das ist irreführend, der Strafraumwirbler und der Strafraumblockierer kannten sich schon, weil in der Fußballbranche ohnehin fast alle miteinander bekannt sind. Außerdem haben sie, damals, als sie noch junge Burschen waren, eine Ausbildung beim FC Bayern genossen. In unterschiedlichen Jahrgängen zwar, aber so weitläufig ist das Münchner Trainingszentrum nun auch wieder nicht. Ausgeschlossen, dass man sich da ständig verpasst - zumindest nicht so, wie Müller und Hummels das in diesem Länderspiel gegen die Italiener im Jahr 2011 taten.