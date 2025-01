Am Freitag waren in Köpenick auch Formen von Galgenhumor zu erspüren, wenn man so will: bemerkenswerterweise. Denn der Freitag, das war der Tag nach dem Urteil von DFB-Richter Stephan Oberholz in der Causa „Feuerzeugskandal“, der sich rund ums Spiel des 1. FC Union gegen den VfL Bochum ereignet hatte.

„Ich bin, glaube ich, der erste Trainer, der mit 17 Punkten startet - und mit 16 in die Saison geht“, brummte also Steffen Baumgart, der zu Jahresbeginn als neuer Coach der Berliner vorgestellt worden war - und nun noch vor seinem Bundesliga-Debüt mit Union ohnmächtig dabei zusehen musste, wie die ihm auferlegte Mission, der Klassenverbleib, plötzlich ein weniger schwieriger geworden ist. Denn der DFB-Richter Stephan Oberholz wertete die seinerzeit beim Spielstand von 1:1 beendete Partie am Donnerstag um und schrieb Bochum einen 2:0-Sieg und damit „Bic Points“ im Abstiegskampf zu, wie im Netz sogleich und in Anlehnung an den namhaften Einweg-Feuerzeug-Hersteller „Bic“ gewortspielt wurde.

Richtig lachen konnte man darüber bei Union nicht, dafür war die Empörung über das Urteil zu groß. „Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel ausschöpfen und gegen das Urteil vorgehen“, kündigte der Klub noch am Donnerstag nach einer Präsidiumssitzung an. Darüber hinaus wurde Union-Präsident Dirk Zingler mehr als deutlich. Nicht nur in Bezug auf den Werfer aus dem Fanblock, den Union sofort ausfindig gemacht und der Polizei übergeben hatte. „Der eigentliche unsportliche Skandal hat nach dem Ereignis auf dem Rasen und heute vor Gericht stattgefunden“, wurde Zingler zitiert.

Diese Bemerkung konnte neben dem DFB-Sportgericht nur auf die Bochumer und deren Torwart Patrick Drewes gemünzt sein. Diese hätten – letztlich erfolgreich – versucht, sich aus einem Ereignis, das „für keinen Veranstalter zu verhindern“ sei, „einen Vorteil zu verschaffen“, so Zingler. Das wiege insbesondere dann schlimmer, „wenn auch unbeteiligte Dritte dadurch erheblich benachteiligt werden“, betonte Zingler. Zur Erinnerung: Die Partie zwischen Union und Bochum befand sich beim Stand von 1:1 schon in der Nachspielzeit, als das Feuerzeug flog und den Kopf von Torwart Drewes berührte. Bochum war damals wegen eines Platzverweises aus der ersten Halbzeit in Unterzahl und hatte sein Wechselkontingent ausgeschöpft, konnte also für ein paar Restminuten nur noch einen Feldspieler ins Tor stellen.

Richter Stephan Oberholz sprach dem VfL Bochum drei Punkte zu. (Foto: Florian Wiegand/Eibner/Imago)

Zu den unbeteiligten Dritten, die Zingler meinte, gehören insbesondere die Mannschaften, die gegenwärtig den Abstieg fürchten müssen – und sich somit im Nahkampf mit Union und Bochum befinden. Nur ein Erfolg der Berufung Unions vor dem DFB-Bundesgericht könnte nun noch verhindern, dass Bochum zwei Punkte mehr auf dem Konto hat als noch am Mittwoch; inklusive „Bic Points“ wäre Bochum punktgleich mit dem Tabellenvorletzten Holstein Kiel und bis auf zwei Punkte dran am Drittletzten Heidenheim. Ein Rundruf der SZ bei Vertretern der betroffenen Klubs stieß auf ein einhelliges Echo: Einerseits dahingehend, dass sich keiner öffentlich zu einem schwebenden, also noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren zitieren lassen wollte. Andererseits insofern, als hinter vorgehaltener Hand fast ausnahmslos Unverständnis, stellenweise auch Entsetzen und Groll herauszuhören war, dass das DFB-Gericht so massiv in den laufenden Abstiegskampf eingreift.

Der Mannschaftsarzt hatte Drewes „Bewusstseinsverzögerungen“ und „verlangsamte Reaktionen“ attestiert

Dabei spielte vereinzelt freilich auch eine Rolle, was sich, um Zingler zu zitieren, „nach dem Ereignis“, sprich: nach dem Feuerzeugwurf „auf dem Rasen“ abgespielt und an vielen Stellen der Republik für gewölbte Brauen gesorgt hatte. Richter Oberholz hatte „keine Anhaltspunkte“ dafür gesehen, dass Drewes geschauspielert haben könnte. Diese Formulierung aber ist in Anbetracht der Bilder und Geschehnisse, die nach dem Wurf zu beobachten waren, durchaus unpräzise. Denn „Anhaltspunkte“ gab es sehr wohl.

So wurde Bochums Torwart Drewes unter anderem auch deshalb mit der Unterstellung konfrontiert, die Wirkung des Wurfs dramatisiert und damit das Gebot des Fairplay unterlaufen zu haben, weil ihm sein VfL-Kollege Felix Passlack hinter vorgehaltener Hand etwas zugeraunt hatte, ehe Drewes wieder zu Boden ging. Auf einem anderen Blatt steht freilich, ob der Nachweis der Schauspielerei juristisch zu führen wäre oder ist. Der Mannschaftsarzt der Bochumer hatte Drewes vor Gericht „Bewusstseinsverzögerungen“ und „verlangsamte Reaktionen“ attestiert. Passlack sagte wiederum aus, er habe Drewes gesagt, „dass er sich hinsetzen, beruhigen und auf medizinische Hilfe warten“ solle.

Felix Passlack spricht mit Torhüter Patrick Drewes nach dem Feuerzeugwurf. Danach setzte sich der Torhüter auf den Rasen. (Foto: Matthias Koch/Imago)

Dem Union-Boss Zingler stieß auch das Prozedere auf. „Ob für eine Seite eine Beeinträchtigung oder Schwächung vorliegt, ob das Spiel abgebrochen oder fortgesetzt wird, muss immer in der alleinigen Entscheidung des Unparteiischen liegen“, forderte er. Denn: „Wenn die nutznießende Partei ihre Schwächung selber erklären kann, brauchen wir keine unparteiischen Schiedsrichter mehr und dem Betrug bzw. einem Schmierentheater ist Tür und Tor geöffnet. Die benachteiligten Parteien werden nie in der Lage sein, das Gegenteil zu beweisen“, argumentierte Zingler.

Der Schiedsrichter der Partie, Martin Petersen, hatte sich entschieden, das Spiel zu Ende zu führen – nachdem sich beide Teams auf einen „Nichtangriffspakt“ geeinigt hatten. Der Richter Oberholz monierte nun allerdings, der Referee hätte das Spiel eigentlich abbrechen müssen - und weil er das seinerzeit nicht tat, half das DFB-Gericht nun gewissermaßen nach. Nachträglich. Ob das Bundesgericht diese Sichtweise stützt, wird eine spannende Frage der nächsten Wochen.

Der VfL Bochum wollte sich auf Anfrage nicht zu Zinglers Kritik und Union äußern, auch Trainer Dieter Hecking hielt sich am Freitag zurück. Bei der Pressekonferenz vor der VfL-Partie äußerte er sich nicht inhaltlich zur Sache, bestätigte aber, dass Drewes zuletzt einen „sehr stabilen Eindruck gemacht“ habe. Anders als in den Tagen nach dem Vorfall, da damals „viel auf ihn eingeprasselt“ sei.

Jenseits davon sehen Zingler und Union durch das Urteil mehr oder weniger die Büchse der Pandora geöffnet. Man sei nun der Gefahr ausgesetzt, „dass in Zukunft nicht die sportlichen Leistungen der Mannschaften entscheiden, wie ein Spiel ausgeht, sondern mögliche Schmähungen, Beleidigungen, Rauch oder eben der Wurf eines Gegenstandes.“ Zusammengefasst: „Dieses Urteil schadet dem Fußball enorm, wird das nicht zu akzeptierende Werfen von Gegenständen aber nicht verhindern.“ Steffen Baumgart wiederum gelobte, am Samstag beim 1. FC Heidenheim mit seiner Mannschaft alles zu tun, um den verlorenen Punkt zurückzuholen.