Thomas Müller im DFB-Trainingslager:Er ist Nagelsmanns „Connector“

Die Fußball-EM in Deutschland ist Thomas Müllers achtes großes Turnier. Der Bundestrainer hat sich neue Rollen für ihn ausgedacht – und Müller kämpft sogar gegen zu viel „Jugendslang“ in der Nationalelf.

Von Philipp Selldorf, Blankenhain

„Thomas Müller, Thomas Müller“, riefen die Leute in Jena im Chor, als hätte Thomas Müller ein tolles Tor geschossen. Und so war es ja auch: Müller hatte den Ball aus zwanzig Metern Entfernung souverän ins Ziel befördert, und dabei war es den jubelnden Männern, Frauen und Kindern in Jena vollkommen egal, dass gar kein Spiel stattfand und kein Torwart da war, um den Ball abzuwehren. Müller hatte den Ball einfach bloß ins 7,32 Meter breite, leere Tor geschossen.