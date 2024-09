Rudi Völler denkt über die Zeit von Julian Nagelsmann als Bundestrainer hinaus und kennt schon einen logischen Nachfolger: Jürgen Klopp. „Ich weiß ja gar nicht, was Jürgen noch mal machen möchte. Wenn sich Julian Nagelsmann aber irgendwann entscheiden würde, dass er lieber wieder einen Topklub in Europa oder Deutschland trainieren würde – klar, dann geht natürlich kein Weg an Jürgen Klopp vorbei, wenn er es dann möchte ...“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Samstag im ZDF-Sportstudio. Nagelsmann ist seit Sonntag ein Jahr im Amt. Seinen Vertrag hatte er vor der Heim-EM, die für die DFB-Elf im Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) endete, bis zum nächsten Großereignis, der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, verlängert. Der Start in die Nations League gelang mit dem 5:0 gegen Ungarn und dem 2:2 in den Niederlanden.