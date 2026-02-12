Könnte man sich verbale Blumen zu Hause aufstellen, Manuel Neuer müsste mittlerweile wohl ein Gewächshaus beziehen. Nach Bayerns Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Leipzig (2:0) war es sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege David Raum, der die ersten Schneeglöckchen des Jahres verschenkte: „Der Kerl hat halt immer noch Wahnsinnsreflexe“ und sei ein „Weltklassetorwart“, sagte der Leipziger bei Sky, angesprochen auf die Szene in der 37. Minute, als Neuer Raums abgefälschten Schuss aus etwa acht Metern mit einem Arm aus dem kurzen Eck boxte.

FC Bayern im DFB-Pokal : True Crime um Stanisic Beim 2:0 des FC Bayern im Pokal gegen Leipzig steht der Außenverteidiger im Zentrum: Weil er entscheidend gefoult wird – und ein Foul von ihm nicht geahndet wird. Ein Zufall ist seine Hauptrolle nicht. SZ Plus Von Philipp Schneider ...

Am Vortag hatte schon Bayern-Präsident Herbert Hainer Stiefmütterchen verteilt, als er der Sport Bild sagte, Neuer sei „nach wie vor der beste Torwart, den wir in Deutschland haben“. Und „die Besten“ sollten natürlich zur WM fahren. Womit er erneut das Thema aufmachte, mit dem der Bayern-Torhüter spätestens seit der Verletzung von Marc-André ter Stegen in Spanien nicht mehr in Ruhe gelassen wird.

Es war wahrscheinlich ein Reflex, aktuell so natürlich wie die hochgerissene Hand bei der Schussabwehr, als Neuer in der Mixed-Zone auf Hainers Worte angesprochen wurde und schmunzeln musste. „Das sind natürlich schöne Worte, aber gerade er kennt ja meine Entscheidung“, wehrte Neuer den ersten Versuch ab und klärte die Nachfrage, ob diese Entscheidung in Stein gemeißelt sei, mit einem rasch ausgeatmeten „ja“ zur Ecke.

Es folgte die Rückendeckung für seinen Nachfolger Oliver Baumann: „Er ist jetzt die Nummer eins und er macht seinen Job sehr gut.“ Und natürlich denke er auch an den verletzten ter Stegen, dessen Situation er selbst kenne und die mit Blick auf die WM natürlich „ganz, ganz hart“ sei. Neuers Entscheidung scheint so endgültig zu sein, wie sie es war, seitdem er sie getroffen hat; zur harten Nachricht taugt allenfalls, dass auch ter Stegens Verletzung daran offenkundig nichts geändert hat.

Aber bald kommt der Frühling, und sollte Neuer in wichtigen Champions-League-Spielen wieder glänzen, könnten aus den zarten Winterpflänzchen noch kräftige Tulpensträuße werden. Und Neuer wird womöglich noch mal die Frage beantworten müssen, ob er seine Entscheidung nicht doch noch hinterfragen möchte. Solange es allerdings nicht Julian Nagelsmann ist, der diese Blumen mitsamt Einladungskarte ins WM-Quartier nach North Carolina schickt, wird Neuer zu seinem Entschluss stehen. Und bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass der Bundestrainer etwas in diese Richtung plant.